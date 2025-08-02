Seda Çetinsoylu'dan Geri Dönüşüm Temalı Sanat

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren ressam Seda Çetinsoylu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'dan getirilen atıl kitap sayfalarını "sıfır atık" prensibiyle değerlendirerek, 9 metrekarelik duvar portresi hazırladı.

İstanbul'da ilkokul yıllarında ailesinin ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle resimle tanışan Çetinsoylu, 2013'te Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki eğitimini sırasında Erasmus Programı kapsamında gittiği İtalya'nın Palermo kentindeki Accademia di Belle Arti'de de öğrenim gördü.

Lisans eğitiminin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yüksek lisans yapan ve 2022'de kendi atölyesini kuran 36 yaşındaki Çetinsoylu, resmin yanı sıra seramik, heykel, grafik tasarım ve animasyon gibi farklı disiplinlerde üretime başladı.

Seda Çetinsoylu, Hataylı bir işletme sahibinin 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentten getirdiği kullanılmayacak durumdaki yüzlerce kitaptan bir eser yapması için sipariş aldı.

"Sıfır atık" prensibiyle çalışan Çetinsoylu, kitap sayfalarını kullanarak bir hafta sonunda işletmenin iç duvarına 3 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe sahip, uzun saçlı bir kadın yüzünün tasvir edildiği portre hazırladı.

"Preslenip özenle kesilerek çalışmaya uygun hale getirildiler"

Sanat danışmanlığı görevi de yapan Seda Çetinsoylu, AA muhabirine, işletmenin konseptine uygun olarak tasarlanan 9 metrekarelik duvar portresinin geri dönüşüm temalı bir sanat anlayışını yansıttığını söyledi.

"Çalışmayı işletmenin açılışına son 1 hafta kala teslim aldım ve gece gündüz çalışarak portreyi ortaya çıkardım. Kullandığım kitaplar deprem bölgesinden gelen atıl kitaplardı. Preslenip özenle kesilerek çalışmaya uygun hale getirildiler." diyen Çetinsoylu, çalışmanın boyama ve portre oluşturma sürecinin kendisine ait olduğunu dile getirdi.

Çalışmasının ilgi gördüğünü anlatan Çetinsoylu, "Geri dönüşler çok keyifli oldu çünkü Eskişehir'de daha önce hiç yapılmamış. Türkiye genelinde de nadir rastlanan bir çalışma. Yurt dışında benzer çalışmalar yapan sanatçılar var fakat Türkiye'de yoktu. Bu proje benim için çok heyecan vericiydi." dedi.

Atölyesinde 4 ila 12 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklara da eğitim veren Seda Çetinsoylu, çalışmalarında genellikle geri dönüşüme odaklandığının altını çizerek, yeni projelerinde çoğunlukla eski tuvallerini ve atık kağıtları değerlendirdiğini sözlerine ekledi.