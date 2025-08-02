Seda Çetinsoylu'dan Geri Dönüşüm Temalı Sanat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Seda Çetinsoylu'dan Geri Dönüşüm Temalı Sanat

02.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ressam Seda Çetinsoylu, depremden etkilenen kitaplarla duvar portresi yaptı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren ressam Seda Çetinsoylu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'dan getirilen atıl kitap sayfalarını "sıfır atık" prensibiyle değerlendirerek, 9 metrekarelik duvar portresi hazırladı.

İstanbul'da ilkokul yıllarında ailesinin ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle resimle tanışan Çetinsoylu, 2013'te Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki eğitimini sırasında Erasmus Programı kapsamında gittiği İtalya'nın Palermo kentindeki Accademia di Belle Arti'de de öğrenim gördü.

Lisans eğitiminin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yüksek lisans yapan ve 2022'de kendi atölyesini kuran 36 yaşındaki Çetinsoylu, resmin yanı sıra seramik, heykel, grafik tasarım ve animasyon gibi farklı disiplinlerde üretime başladı.

Seda Çetinsoylu, Hataylı bir işletme sahibinin 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentten getirdiği kullanılmayacak durumdaki yüzlerce kitaptan bir eser yapması için sipariş aldı.

"Sıfır atık" prensibiyle çalışan Çetinsoylu, kitap sayfalarını kullanarak bir hafta sonunda işletmenin iç duvarına 3 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe sahip, uzun saçlı bir kadın yüzünün tasvir edildiği portre hazırladı.

"Preslenip özenle kesilerek çalışmaya uygun hale getirildiler"

Sanat danışmanlığı görevi de yapan Seda Çetinsoylu, AA muhabirine, işletmenin konseptine uygun olarak tasarlanan 9 metrekarelik duvar portresinin geri dönüşüm temalı bir sanat anlayışını yansıttığını söyledi.

"Çalışmayı işletmenin açılışına son 1 hafta kala teslim aldım ve gece gündüz çalışarak portreyi ortaya çıkardım. Kullandığım kitaplar deprem bölgesinden gelen atıl kitaplardı. Preslenip özenle kesilerek çalışmaya uygun hale getirildiler." diyen Çetinsoylu, çalışmanın boyama ve portre oluşturma sürecinin kendisine ait olduğunu dile getirdi.

Çalışmasının ilgi gördüğünü anlatan Çetinsoylu, "Geri dönüşler çok keyifli oldu çünkü Eskişehir'de daha önce hiç yapılmamış. Türkiye genelinde de nadir rastlanan bir çalışma. Yurt dışında benzer çalışmalar yapan sanatçılar var fakat Türkiye'de yoktu. Bu proje benim için çok heyecan vericiydi." dedi.

Atölyesinde 4 ila 12 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklara da eğitim veren Seda Çetinsoylu, çalışmalarında genellikle geri dönüşüme odaklandığının altını çizerek, yeni projelerinde çoğunlukla eski tuvallerini ve atık kağıtları değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Odunpazarı, Ressam, Deprem, Kültür, Sanat, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seda Çetinsoylu'dan Geri Dönüşüm Temalı Sanat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
10:49
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
10:40
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
13:04
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
13:00
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:53
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 11:23:14. #7.13#
SON DAKİKA: Seda Çetinsoylu'dan Geri Dönüşüm Temalı Sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.