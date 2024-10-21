Silifke\'de Engelliler Festivali

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Mersin'in Silifke ilçesinde engelliler için hayata geçirilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festival gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle yürütülen proje kapsamında "Extrabilite Festivali" düzenlendi.

"Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi" temasıyla düzenlenen festivalin resmi açılışı, Taşucu Meydanı'nda yapıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Mısır, Letonya, Almanya ve İngiltere'den engelli bireyler de katıldı.

Festivalde yelken yarışı, atölye çalışmaları ile dans ve konser etkinlikleri yapıldı.

Yelken yarışını, Mersin Yelken Kulübü'nün "Kurs" takımı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, Rosatom'un insan yaşamının kalitesini artırmaya odaklandığını belirtti.

Rosatom'un insan potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan projeleri destelediğini dile getiren Radchenko, şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden ve işletmesini gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer ekibi, 5 yıldan bu yana Ruhun Yelkenleri misyonunun faaliyetlerine destek vermiş ve düzenlenen etkinliklere memnuniyetle katılmıştır. Ruhun Yelkenleri, insanlara destek olma, kendilerini ve koşullarını aşma, yeni yetenekler geliştirme fırsatı veren eşsiz bir projedir."