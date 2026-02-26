Sinema Haftası: 10 Yeni Film! - Son Dakika
Sinema Haftası: 10 Yeni Film!

26.02.2026 13:17
Bu hafta Türkiye'de 10 film vizyona girecek; gerilimden komediye farklı türler izleyiciyi bekliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, komediden drama 10 film vizyona girecek.

Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı ve Sadi Celil Cengiz'in başrol oynadığı "7 Büyük Günah", dram ve gerilim ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu film, gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali'nin, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşması sonrasında ikilinin basit cinayet planının, büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşmesini konu ediniyor.

"Kıbrıs Türküsü"

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Kıbrıs Türküsü", 1957-1974 yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşuyla bir öğretmenin direnişçiye dönüşümünü odağına alıyor.

Romantik dramla birlikte politik unsurlar taşıyan filmde, Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper, Barış Kıralioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Serezli, Yusuf Çim, Renan Bilek, Cemal Hünal, Didem İnselel, Cem Uslu ve Engin Hepileri rol aldı.

"Parçalı Yıllar"

Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi, Necmi Yapıcı ve Derya Şensoy'un oynadığı komedi ve dram karışımı "Parçalı Yıllar", Hasan Tolga Pulat yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'de 1975'te yaşanan ekonomik krizin sinema sektörünü dönüştürdüğü bir dönemde geçen hikaye, bir tiyatro oyuncusunun ailesini korumak adına girdiği film dünyasındaki yükselişini ve bu süreçte yaşadığı kişisel kayıpları konu alıyor.

"Kopma Noktası"

Bill Skarsgard, Al Pacino ve Cary Elwes'in başrollerini paylaştığı "Kopma Noktası", Gus Van Sant yönetmenliğinde izleyici karşısına çıkacak.

ABD yapımı dram, suç ve biyografi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977'de Meridian Mortgage Company Başkanı Richard Hall'un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar."

"Günahkarlar"

Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld ve Jack O'Connell'in başrollerini paylaştığı Ryan Coogler yönetmenliğindeki "Günahkarlar", geçmişlerinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşlerin, memleketlerine dönüşünde karşılaştıkları karanlıkla yüzleşmelerini işliyor.

"Çığlık 7"

Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale ve Mckenna Grace'in oynadığı "Çığlık 7", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Kevin Williamson tarafından çekilen ünlü devam serisinin son bölümünün konusu şöyle:

"Sidney Prescott, küçük bir kasabada kendine yeni bir hayat kurmayı umuyordu ancak yeni bir hayalet maskeli katil ortaya çıkıp korku ve dehşet saçtığında huzuru bozulur. Maskeli katil sadece Sidney'in değil, kızının da peşindedir."

"EPiC: Elvis Presley Konserde"

Elvis Presley'in beyaz perdede izleyicinin karşısına çıkacağı "EPiC: Elvis Presley Konserde", yönetmen Baz Luhrmann tarafından keşfedilen, uzun süredir kayıp görüntülerin de yer aldığı Elvis Presley'nin konser performanslarını ve sanatçının kendi anlatımıyla hayat hikayesini odağına alıyor.

Haftanın animasyonları

Ugo Bienvenu'nun yönettiği ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı "Arco", uzak bir gelecekte yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun, gökkuşağı kıyafetiyle ilk uçuşu sırasında kontrolünü kaybedip geçmişe düşmesi sonrasında verdiği geri dönüş mücadelesini anlatıyor.

Buğra Kekik'in anime filmi "Tavşan Luna: Kalp Adası", yardımsever Tavşan Luna'nın, kötü bir timsahın istilasına uğrayan Kalp Adası'nda mahsur kalan arkadaşı Prenses Lila'yı kurtarmak için çıktığı yolculuğu odağına alıyor.

Philippe Lacheau'nun filmi "Uzun Kuyruk Marsupilami", haftanın bir diğer macera, komedi ve animasyon karışımı filmi olacak.

Kaynak: AA

