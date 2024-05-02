Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Bu hafta sinema salonlarında 10'u yerli, 14 film vizyona girecek. Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black', 6 Şubat 2023 depremini konu alan 'Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay', komedi filmi 'Üç Günlük Dünya', Mahmut Tuncer'in biyografi filmi 'Bakkal Amca: Mahmut Tuncer', Müfit Can Saçıntı'nın güldürüsü 'Sinemada İtiraz Ediyorum', dram ve komedi karışımı 'Vazgeçme', yerli aksiyon filmi 'Kanlı Gece: Kamp', avukatın vicdanıyla yüzleştiği 'Tereddüt Çizgisi', çocukların dünyasını anlatan 'Çocuk Kalbi', korku ve gerilim filmleri 'Tarot', 'Grabuna' ve 'Sobe: Sakallı Bebek', animasyon filmleri 'Küçük Prens Karlar Ülkesi' ve 'Hanna ve Minik Canavarlar' sinemaseverlerle buluşacak.

02.05.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta 10'u yerli, 14 film vizyona girecek.

Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini Sam Taylor-Johnson yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyacak.

Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, ünlü şarkıcının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor.

"Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay"

Gürsel Ateş'in yönetmenliğini üstendiği, Bülent Durgun, İskender Bağcılar ve Emre Özmen'in rol aldığı "Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay", 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı beyaz perdeye taşıyacak.

Film, öğretmen Baran'ın evlilik yıl dönümü olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmesini ve Baran'ın babasının Atatürk'ün "şahsi meselemiz" dediği Hatay'ı terk etmemesini konu ediyor.

"Üç Günlük Dünya"

Caner Erzincan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Üç Günlük Dünya", İstanbul'un arka mahallelerinden birinde tekel sahibi olan bir adamın, geçim sıkıntısına düşünce, arkadaşlarıyla kendi içkisini üretmesi ve sonrasında başından geçen olayları işliyor.

Komedi türündeki filmin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Erkan Çelik, Batuhan Sert, Ayhan Taş, Begüm Öner, Bülent Çolak, Burcu Gönder Parlak, Yılmaz Gruda ve Sıla Korkmaz paylaştı.

"Bakkal Amca: Mahmut Tuncer"

Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Bakkal Amca: Mahmut Tuncer", biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini odağına alıyor.

Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı ve Mehmet Ali Kaptanlar oynuyor.

"Sinemada İtiraz Ediyorum"

Haftanın bir diğer komedi filmi "Sinemada İtiraz Ediyorum", Müfit Can Saçıntı'nın 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü kendi oyunculuğu ve yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyor.

Gösteride yaşadığı gerçek olayları anlatan Saçıntı, evlilikten, eğitim sistemine, zamlardan, reklamlara kadar pek çok konuda yaptığı esprilerle güldürürken düşündürmeyi amaçlıyor.

"Vazgeçme"

Mustafa Kemal Kara'nın yönettiği, Cezmi Baskın, Uğur Biçer ve Sevda Bayraktar'ın rol aldığı "Vazgeçme", dram ve komedi karışımı bir hikayeyi işliyor.

"Kanlı Gece: Kamp"

Mustafa Tilci'nin çektiği, Seval Arun, Engin Bozbey, Jale Ak ve Mehmet Özcan Varaylı'nın başrollerini paylaştığı "Kanlı Gece: Kamp" yerli aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Tereddüt Çizgisi"

Selman Nacar'ın yönetmenliğini üstlendiği; Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu ve Gülçin Kültür Şahin'in rol aldığı "Tereddüt Çizgisi", bir avukatın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesini anlatıyor.

"Çocuk Kalbi"

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan "Çocuk Kalbi", bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini çocukların dünyası üzerinden işliyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği filmde İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu rol aldı.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Senaristliğini ve yönetmenliğini Anna Halberg ile Spenser Cohen'in üstlendiği "Tarot", tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediniyor.

Öykü Gürman, Hakan Akgün ve Kaan Yılmaz'ın rol aldığı Tolga Savu'nun filmi "Grabuna", 70'li yıllarda Ankara'dan Edirne'ye atanan bir memurun gizemli bir müzede yaşadığı olayları ele alıyor.

Mustafa Miraç Kaya'nın çektiği "Sobe: Sakallı Bebek", travmalarından kurtulmak için yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Küçük Prens Karlar Ülkesi", çıktığı macera dolu yolculukta gerçek bir kahramana dönüşen küçük bir çocuğun hikayesini işliyor.

Lorena Ares'in çektiği "Hanna ve Minik Canavarlar", insanlar arasında yaşamaktan bıkmış canavarların yaşadığı bir kasabada geçen bir hikayeyi anlatıyor.

Kaynak: AA

Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement