Üye Girişi
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri aşçılara "anne eli" ile öğretiliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri aşçılara "anne eli" ile öğretiliyor

20.11.2021 11:19
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri aşçılara "anne eli" ile öğretiliyor

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisarlı anneler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan gastronomi şehrinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini, Frigya'da kafe ve restoranların mutfaklarında çalışan usta aşçılarla uygulamalı şekilde yaptı.

Afyonkarahisarlı anneler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan gastronomi şehrinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini, Frigya'da kafe ve restoranların mutfaklarında çalışan usta aşçılarla uygulamalı şekilde yaptı.

Kentte ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amacıyla kadınlarca kurulan Gül Anneler Derneğinin üyeleri, gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini "anne eliyle" geleceğe taşımak amacıyla proje başlattı.

Dernek üyesi kadınlar, tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen "Ayazini Köyü"ndeki bir restoranın mutfağında aşçılarla kentin yöresel lezzetleri çullama köfte, göce köftesi, pırasa musakka, sulu köfte, zülbiye ve haşhaşlı hamur işlerini yaptı.

Yöresel yemeklerin "reçetesini" çıkarıyorlar

Restoranın işletme müdürü Süleyman Aşgın, AA muhabirine, mutfaklarında gastronomi şehrinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini Afyonkarahisarlı annelerle birlikte yaptıklarını söyledi.

Burada hazırlanan yöresel yemeklerinin "reçetelerini" çıkardıklarını dile getiren Aşgın şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinin unutulmaması için elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. İlerleyen günlerde işletmemize gelen misafirlerimize de bu harika yemekleri menülerimizde sunacağız. İnşallah, herkesin bu eşsiz lezzetleri Frigya'da tatmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca annelerimizden öğrendiğimiz yemeklerden inovatif lezzetlerde çıkarmayı planlıyoruz."

Aşgın, restoranlarında kaynağından öğrendikleri unutulmaya yüz tutmuş efsane lezzetleri, usta ve şefleriyle geleneksel yöntemlerle yapmaya da özen göstereceklerini vurguladı.

Anneler ile usta şefler bilgi paylaşımında bulundu

Restoranın şefi Nevzat Kalkan da kentin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini Dernek üyeleriyle yeniden gün yüzüne çıkardıklarını anlattı.

Mutfakta annelerle birlikte zülbiye, nokul, çullama köfte, pırasa musakka, göce köftesi, sulu köfte ve gül böreği yaptıklarını aktaran Kalkan, unutulmaya yüz tutmuş Afyonkarahisar yemeklerini de işletmelerinde müşterinin beğenisine sunacaklarını söyledi.

Gül Anneler Derneği Başkanı Halise Saygı da yöresel Afyonkarahisar yemek tariflerinden bazılarını aşçılar ve usta şeflerle paylaştıklarını dile getirerek, "Usta aşçılarımız bizim yemek yapma tarzımıza baktılar. Onlara bu unutulmaya yüz tutmuş yemekleri severek anlattık. Bizimle birlikte onlar da mutfakta çalıştı. 1-2 saatle bu yemeklerimizi eğlenceli bir şekilde hazırladık. Burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Biz çok mutlu olduk. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Diğer lokantalarda da aşçılarımızla mutfağa girerek yöresel lezzetlerimizi yapacağız. Elimizden geldiği kadar aşçılarımıza yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Şerife Yurtsever Çakır ise annesinin tariflerin aynısını yapmaya çalıştığını belirterek usta aşçılar ve şeflerle karşılıklı bir bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri aşçılara 'anne eli' ile öğretiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor 11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
Kurbanlığın peşinden koştuktan sonra cesedi bulunmuştu! Tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 10:40 Kurbanlığın peşinden koştuktan sonra cesedi bulunmuştu! Tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 09:37 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti

Son Dakika Haberleri
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu         
11:11
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem         
10:52
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
10:10
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri aşçılara "anne eli" ile öğretiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement