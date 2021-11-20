Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri aşçılara "anne eli" ile öğretiliyor - Son Dakika

Afyonkarahisarlı anneler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan gastronomi şehrinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini, Frigya'da kafe ve restoranların mutfaklarında çalışan usta aşçılarla uygulamalı şekilde yaptı.

Kentte ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amacıyla kadınlarca kurulan Gül Anneler Derneğinin üyeleri, gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini "anne eliyle" geleceğe taşımak amacıyla proje başlattı.

Dernek üyesi kadınlar, tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen "Ayazini Köyü"ndeki bir restoranın mutfağında aşçılarla kentin yöresel lezzetleri çullama köfte, göce köftesi, pırasa musakka, sulu köfte, zülbiye ve haşhaşlı hamur işlerini yaptı.

Yöresel yemeklerin "reçetesini" çıkarıyorlar

Restoranın işletme müdürü Süleyman Aşgın, AA muhabirine, mutfaklarında gastronomi şehrinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini Afyonkarahisarlı annelerle birlikte yaptıklarını söyledi.

Burada hazırlanan yöresel yemeklerinin "reçetelerini" çıkardıklarını dile getiren Aşgın şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinin unutulmaması için elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. İlerleyen günlerde işletmemize gelen misafirlerimize de bu harika yemekleri menülerimizde sunacağız. İnşallah, herkesin bu eşsiz lezzetleri Frigya'da tatmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca annelerimizden öğrendiğimiz yemeklerden inovatif lezzetlerde çıkarmayı planlıyoruz."

Aşgın, restoranlarında kaynağından öğrendikleri unutulmaya yüz tutmuş efsane lezzetleri, usta ve şefleriyle geleneksel yöntemlerle yapmaya da özen göstereceklerini vurguladı.

Anneler ile usta şefler bilgi paylaşımında bulundu

Restoranın şefi Nevzat Kalkan da kentin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini Dernek üyeleriyle yeniden gün yüzüne çıkardıklarını anlattı.

Mutfakta annelerle birlikte zülbiye, nokul, çullama köfte, pırasa musakka, göce köftesi, sulu köfte ve gül böreği yaptıklarını aktaran Kalkan, unutulmaya yüz tutmuş Afyonkarahisar yemeklerini de işletmelerinde müşterinin beğenisine sunacaklarını söyledi.

Gül Anneler Derneği Başkanı Halise Saygı da yöresel Afyonkarahisar yemek tariflerinden bazılarını aşçılar ve usta şeflerle paylaştıklarını dile getirerek, "Usta aşçılarımız bizim yemek yapma tarzımıza baktılar. Onlara bu unutulmaya yüz tutmuş yemekleri severek anlattık. Bizimle birlikte onlar da mutfakta çalıştı. 1-2 saatle bu yemeklerimizi eğlenceli bir şekilde hazırladık. Burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Biz çok mutlu olduk. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Diğer lokantalarda da aşçılarımızla mutfağa girerek yöresel lezzetlerimizi yapacağız. Elimizden geldiği kadar aşçılarımıza yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Şerife Yurtsever Çakır ise annesinin tariflerin aynısını yapmaya çalıştığını belirterek usta aşçılar ve şeflerle karşılıklı bir bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade etti.