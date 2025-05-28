Sultangazi\'de Yıl Sonu Sergisi

SULTANGAZİ Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde 2024-2025 döneminde eğitim alan kursiyerlerin el yapımı ürünleri, yıl sonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yıl boyunca kültür merkezlerinde, kişisel gelişim, müzik ve gösteri sanatları, bilişim ve bilgisayar, geleneksel sanatlar, modern sanatlar, el sanatları teknolojileri, güzellik ve estetik hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri mesleki ve dil eğitimleri alanlarında açılan 66 branşta açılan toplam 87 kursta eğitimler verildi. Dönem sonunda bin 738 kursiyer mezun oldu. Sergide, öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, el yapımı çantalar, kıyafetler ve birçok resim sergilendi. 'Zamana İz Bırakan Eserler' temasıyla düzenlenen sergi, 1 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu kültüründen, kişisel gelişime, müzik ve gösteri sanatlarından, geleneksel sanatlardan yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 66 branşta toplam 87 kursta eğitimler verdi. Bu eğitimlerde yer alan kadınların eserleri, dönem sonu sergisinde sergilendi.

SU-MEKAN, Nene Hatun Kültür Merkezi, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi, Cemil Meriç Kültür Merkezi, 75.yıl ve Cumhuriyet Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs merkezlerinde 2024-2025 Eğitim Dönemi içerisinde yapılan eserlerin sergileneceği açılış programına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

Belediye, SU-MEKAN, Nene Hatun Kültür Merkezi, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi, Cemil Meriç Kültür Merkezi, 75.yıl - Cumhuriyet Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 2024-2025 Eğitim Dönemi içerisinde; kişisel gelişim, müzik ve gösteri sanatları, bilişim ve bilgisayar, geleneksel sanatlar, modern sanatlar, el sanatları teknolojileri, güzellik ve estetik hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri mesleki ve dil eğitimleri alanlarında açılan 66 branşta açılan toplam 87 kurstaeğitimler verdik. Dönem sonunda 1738 kursiyerimizi mezun oldu.Her yıl Kur'an-ı Kerim, Okuma Yazma, Dikiş, Nakış, İğne Oyası, Tel Kırma, Modelistlik, Çocuk Gelişimi, Muhasebe, İşaret Dili, Bilişim, Hüsn-i Hat, Ebru, Amigurumi, Resim Sanat Eğitimi, Bağlama, Kuaförlük, Özel Gün Nikah Şekeri Yapımı ve Pastacılık eğitimleri veriliyor.

Aşçı Çırağı, Türk ve Dünya Mutfağı, Tığ Örgü Çanta Yapımı, Protez Tırnak Süsleme, El Bakımı, Salon Takımı Dikimi, Mum Oymacılığı, Kazaziye, vb eğitimlerimiz ise bu yıl yeni açılan kurslar arasında yer alıyor.Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi(SU-MEKAN) bünyesinde bulunan Aile Danışmanlık Merkezi(SADEM), de kadınımıza bin 449 ve çocuğumuza ise 741 seans hizmet veriliyor.

'KADININ MUTLU OLDUĞU BİR TOPLUM, HEM AİLESİNİ HEM DE TOPLUMU AYAKTA TUTAR'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kadının mutlu olduğu bir toplum, hem ailesini hem de toplumu ayakta tutar. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kursa katılımın yüzde 99'u kadınlardan oluşuyor. Ancak biz bu durumdan mutluyuz; çünkü kadınlar yaptıkları işi daha çok anlatıyor ve sahipleniyor. Yaptıkları işin değerini görüyorlar. Şehre kattıkları katkının farkındalar ve bunu ifade eden en önemli özne yine kadınlardır. Kurslarımızı talepler doğrultusunda açıyoruz. Tüm kültür merkezlerimizde kurslarımızı sürdürüyoruz. Esentepe'de inşaatı tamamlanan yeni kültür merkezimizi Temmuz sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. Eğer bu kültür merkezlerini inşa etmemiş olsaydık, bugün gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri yürütecek fiziki imkanlara sahip olamazdık. Sultanşehir Kültür Adası'nda, dünyanın en önemli müzelerinden biri olacak bir proje yürütüyoruz. Sinema Tarihi Müzesi olarak adlandırdığımız bu müzede sergilenecek eserlerin satın alma işlemleri tamamlandı. Bu müzeyi Sultangazi'ye kazandıracağız. Bugün, bu projeye dair finansman görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

'EN GÜÇLÜ DESTEĞİ HER ZAMAN KADINLARDAN ALIYORUZ'

Dursun, "Kadınlarla ilgili programlarımızda kadın kollarımız çok önemli bir rol üstleniyor. Bu vesileyle kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu kadar kapsamlı kadın odaklı programları gerçekleştiremezdik. Elbette bizler de farklı zamanlarda sokakta, caddede sizlerle bir araya geliyoruz, ama kadın kollarımız birebir sahada kadınlara ulaşarak çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Her seçim döneminde Sultangazi olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Ancak en güçlü desteği her zaman kadınlardan alıyoruz ve bunun için gönülden teşekkür ediyorum. Bugün burada kursiyerlerimizle bir aradayız. Aynı zamanda çok kıymetli öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimiz de aramızda. Hepsi bu süreçte büyük emek verdiler. Kadın ve Aile Müdürlüğümüz, ilgili birimlerimiz ve başta Nurcan Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum diye konuştu.

'KADINLAR HEM EKONOMİK HEM KİŞİSEL OLARAK İLERLEME KAYDEDİYOR'

Hüsnü hat ve tetip dersi veren Işıl Gavuzoğlu, "Sultangazi Belediyesi bünyesinde Hüsn-i Hat ve Tezhip dersleri veriyorum. Kursiyerlerimizin eğitim süreci 6 ay boyunca devam ediyor. Bu 6 aylık süreçte kendi tablolarını oluşturmaya başlıyorlar ve bu eserleri kendi emekleriyle satışa dönüştürerek gelir elde etmeye başlıyorlar. Aynı zamanda, kursumuzdan aldıkları sertifikalarla kendilerini daha da geliştirerek zamanla hocalık seviyesine kadar yükselebiliyorlar. Geleneksel Türk sanatlarının merkezinde sabır yer aldığı için biz, bu sanatların rehabilite edici yönüyle de ilgileniyoruz. Kursiyerlerimiz derslere geldikçe hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de kendilerini dinlenmiş hissediyorlar. Bu dönüşleri biz de çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan, oluşturdukları tabloları satarak ya da becerilerini geliştirerek aile bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar. Bu da bizim için çok kıymetli bir geri dönüş oluyor. Kadınlarımızın her zaman yanındayız. Öğrencilerimiz farklı alanlarda kendilerini geliştirerek ya da giyim alanında yetkinlik kazanarak internet üzerinden dükkan açıp satış yapabiliyorlar. Bu sayede hem ekonomik hem kişisel olarak ilerleme kaydediyorlar. Tüm kurslarımızda olduğu gibi, 6 aylık sürecin sonunda katılımcılar bir sertifika almaya hak kazanıyor. Bu sertifikalarla bir sonraki kurslara da katılabilir ve gelişimlerini sürdürebilirler" diye konuştu.

'HER BİR KURSİYERİMLE AYRI AYRI GURUR DUYUYORUM'

Pastacılık alanında eğitim veren hocalardan Saadet Kara, "Pastacılık alanında eğitmenim ve 5 yıldır Sultangazi'de eğitim veriyorum. Eğitimlerimiz 1. seviye ve ikinci seviye olmak üzere iki aşamalı olarak devam ediyor. Eğitim süreci boyunca her hafta mutlaka bir pasta çalışmamız oluyor. Bunun yanı sıra börek, şerbetli ve sütlü tatlılar, çeşitli kurabiyeler gibi ek ürünler de yapıyoruz. Gün içinde önce bu ürünlerin yapımını öğreniyorlar, gün sonunda ise çay demleyip hazırladıklarını birlikte tadıyorlar. Bu eğitimler kursiyerlerimize hem mesleki anlamda hem de psikolojik olarak büyük katkılar sağlıyor. Çoğu kursiyerimiz, henüz kurs bitmeden evlerinden internet üzerinden satış yapmaya başlıyor. Böylece maddi gelir elde ederek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda bu süreç onların psikolojik sağlığına da çok olumlu etki ediyor. Üretmek, bir şeyler ortaya koymak ve faydalı olduklarını görmek onları psikolojik olarak güçlendiriyor. Hem maddi hem manevi anlamda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tüm bu sonuçları görmek beni çok mutlu ediyor, her bir kursiyerimle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Zaten eğitmen olmamın en büyük sebebi de bu: Onları mutlu etmek, benim de en büyük mutluluğum oluyor" ifadelerini kullandı.

'GELECEKTE PASTACILIK ALANINDA BÜYÜK İŞLER BAŞARMAYI HEDEFLİYORUM'

Pastacılık eğitimi alan öğrencilerden Nur Banu Erdem, "Yaş pasta eğitimi alıyoruz. Eğitim kapsamında pandispanya yapımı, figür çalışmaları, pasta süsleme, çikolata yapımı ve makaron hazırlama gibi konularda eğitim aldık. Ayrıca katlı pastalar, özellikle iki katlı pastalar üzerine de eğitimler gördük. Şu anda evden pasta yapımına başladım. Bu kurs sayesinde buna cesaret ettim ve uygulamaya geçtim. Sultangazi Belediyesi'nin böyle bir kurs sunduğunu öğrenmek beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü bu kurs, mutfakta kendime ait bir alan bulmamı sağladı. Sevgili hocamız Saadet Hoca'nın katkısıyla kendimi daha da geliştirdiğime inanıyorum. Gelecekte bu alanda daha büyük işler başarmayı hedefliyorum" dedi.