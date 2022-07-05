Türkiye ile Arnavutluk, kütüphaneler alanında anlaşma imzaladı

Arnavutluk Milli Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Başkent Tiran'daki Arnavutluk Milli Kütüphanesi binasında, ülkede düzenlenen Türk Kültür Haftası kapsamında gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk Kültür Bakan Yardımcısı Meri Kumbe, Arnavutluk Milli Kütüphanesi Müdürü Piro Misha, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş ile Türk ve Arnavut kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Ocak 2021'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında stratejik ortaklığı resmileştiren belgeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığını hatırlattı.

Böylece geçen sene Türkiye ve Arnavutluk'un resmen stratejik ortak olduklarını anımsatan Atay, "Stratejik ortaklık birçok alanda iş birliğini öngörür, kültür alanı da bunlardan en önemlisi. Bu gelişmeden bir sene sonra böyle bir kapsamlı Türk Kültür Haftasının Tiran'da düzenlenmesi çok anlamlıdır." diye konuştu.

Kumbe de etkinliğe katılanları "kitap dostları" olarak nitelendirerek, Avrupa gençlik başkenti Tiran'da komşu ülkeleri, dostları, stratejik ortakları ağırlama fırsatı bulduklarını söyledi.

Davetlilere Türk Kültür Haftası etkinliklerini takip etmeleri çağrısında bulunan Kumbe, bu sayede "çok renkli bir Türkiye" görebileceklerini kaydetti.

Odabaş da proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Arnavutluk Milli Kütüphanesi ile mutabakat metni imzaladıklarını, bu kapsamda düzenlenen sergide bulunan eserleri Arnavutluk Milli Kütüphanesine hediye ettiklerini belirten Odabaş, "Arnavutluk ve Türkiye'nin arasında 6 asrı aşan uzun ilişkiler var. Ortak yaşam biçimi, orta tarih ve kültür ilişkilerimiz. Bunlar sayesinde yüzyıllardır birlikte omuz omuza yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Misha ise düzenlenen sergiye atıfta bulunarak, kitapları Arnavutluk'ta onlarca yıllık Türk edebiyatı çevirisi geleneğinin devamı olarak nitelendirdi.

Arnavutluk Milli Kütüphanesi olarak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları anlaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Misha, "İki kütüphane arasında varılan anlaşma, kitap veya diğer materyallerin, dergilerin değişimini, çalışanların eğitimlerini, geleneksel kültürel etkinliklere katılımı, çalışma ziyaretlerini, teknoloji alanında özellikle bilgi teknolojisi, restorasyon ve koruma alanında bir dizi önemli iş birliği alanının önünü açan bir anlaşma." değerlendirmesinde bulundu.

Misha, anlaşmayla tamamlanacak olan proje kapsamında Osmanlı mirasına adanmış önemli bir yer tahsis edilmesi planlandığını sözlerine ekledi.

Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Arnavutluk Milli Kütüphanesinde "Arnavutçada Türk Edebiyatı" sergisi de açıldı. 12 Temmuz'a kadar açık olacak sergide Arnavutluk ve Kosova'daki yayıncılar tarafından Türkçeden Arnavutçaya çevrilen Türk yazarların 300 eseri sergilenecek.

Öte yandan, yine Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Yalvaç Ural ve Görkem Yeltan ile Türk çocuk edebiyatı üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.