Türkiye’nin İlk Yapay Zeka Film Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu

22.05.2026 15:36
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen “Yapay Zekâ Film Festivali”nin gala ve ödül töreni, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’de bir kamu kurumu öncülüğünde ilk kez hayata geçirilen festival, dijital dönüşüm çağında sanat ve teknolojiyi aynı platformda buluşturarak yapay zekâ destekli kısa filmleri sanatseverlerle buluşturdu.

Ümraniye Belediyesi tarafından Crowne Plaza İstanbul Ümraniye’de düzenlenen festival, dijital dönüşüm çağında sanatın yeni ifade biçimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilen kısa filmlerin yer aldığı yarışma, sinemanın yeni anlatı dili ile toplumsal mesajların buluştuğu özgün bir platform oluşturdu. Uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirilen festivalde katılımcılar; “Milli Teknoloji Hamlesi”, “Ailenin Korunması”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Engelsiz Yaşam”, “Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik” ile “Türk-İslam Tarihi” başlıklarında yarıştı.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise belediye olarak edebiyattan resme, sahne sanatlarından müziğe kadar geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Kültürel etkinlikleri planlarken gelenekleri yaşatmanın yanı sıra çağın ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojilere de yer verdiklerini belirten Başkan Yıldırım, “Yapay zekânın sunduğu imkânları en doğru şekilde kullanmak ve bunu doğru hedeflere yönlendirmek günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri. Yapay zekâyı düşünmeyi kısıtlayan bir amaç olarak değil, hayallerimizin önündeki sınırları kaldıran bir araç olarak görmemiz gerekiyor. Bunu başardığımızda inanıyorum ki dünyaya bizim dilimizden anlatılacak çok daha fazla eser kazandıracağız.” dedi.

Yarışmaya toplam 117 eser başvuruda bulunurken, teknik elemelerin ardından 87 eser ön değerlendirmeye alındı. Başvuru yapan eserler, ön eleme kurulunda yer alan Elif Türe Atam, Fatih Ustaosmanoğlu, Gürkan Turhan, Burak Ünkan, Ayşegül Kaya, Sümeyye Özbay ve Hayrunisa Orhan tarafından incelenerek her kategoride finale kalan üçer eser belirlendi.

Festivalin finalist eserleri ise sinema dünyası ve teknoloji ekosisteminden önemli isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi. Seçici kurulda Festival Küratörü Hasan Ustaosmanoğlu’nun yanı sıra medya ve teknoloji girişimcisi Dr. Ekrem Teymur, sanatçılar Ali Nuri Türkoğlu ve Metin Yıldız, yönetmen Okan Özbay, STK Başkanı Ceyhun Taha Demirkol, yapay zekâ araştırmacısı İlker Ulubey, yapay zekâ girişimcileri Ebru Karayel Çınar ve Cengizhan Çelik, yapay zekâ içerik üreticisi Ali Tekin, televizyoncu Kerem Taşöz ve teknoloji şirketi CEO’su İbrahim Coşkuner ile Ümraniye Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Şenol Alkılıç ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cüneyt Gürler yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Festival Küratörü Hasan Ustaosmanoğlu, yapay zekânın dönüştürücü gücünü sanat ve sinema ile buluşturarak kültürel dönüşüme katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ustaosmanoğlu, “Bugün yalnızca bir film festivali değil, kültür ve teknolojinin geleceğine dair güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. Yapay zekâyı, değerlerimizi ve hikâyelerimizi geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu vizyona katkı sunan Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Seçici kurul adına konuşan yönetmen Okan Özbay ise anlatı sanatının insanlığın en kadim miraslarından biri olduğunu vurgulayarak, “Anlatı sanatı bize Rabbimizin öğrettiği bir sanattır. Kutsal kitabımız insanlığa anlattığı hikâyelerle doğruyu ve yanlışı öğretir. Bugünün teknolojisiyle bize ait olan anlatı sanatını, yeni medeniyetin inşasında en güçlü şekilde kullanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ali Nuri Türkoğlu konuşmasında kültürel hegemonyaya karşı sanat ve teknolojinin güçlü bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanlığa kadim değerleri yeniden hatırlatmak zorundayız.” dedi. Oyuncu Metin Yıldız ise “Bu toprakların hikâyelerini yeni teknolojilerle buluşturmak için herkese önemli görevler düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Festival sonunda her kategorinin birincisine 25 bin lira ödül verilirken, değerlendirme kriterlerine uygun bulunan başvuru sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Festivalde “Türk-İslam Tarihi” kategorisinde Eren Özkaradeniz “KİKİ: Bir Sürgün Öyküsü”, “Ailenin Korunması” kategorisinde Batuhan Çelik “Ufak Bir Kıvılcım”, “Milli Teknoloji Hamlesi” kategorisinde Ulaş Baltacı “Yeni Bir Sayfa”, “Bağımlılıkla Mücadele” kategorisinde Erkan Ceylan “Kullanılan”, “Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik” kategorisinde Mustafa Faik Özkan “Sıfır Atık Projesi”, “Engelsiz Yaşam” kategorisinde ise yine Erkan Ceylan “Bir Yolunu Bulmalıyız” adlı yapımla birincilik ödülüne layık görüldü.

