Ünlü İsimler Ahlat’ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ünlü İsimler Ahlat’ı Ziyaret Etti

Bitlis Beş Minare Film Festivali'nde ünlü sanatçılar, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Nemrut Gölü’nü gezdi.

11.05.2025 18:49
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Ahlat Selçuklu Mezarlığına ünlü akını

BİTLİS - Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivaline katılmak üzere kente gelen ünlü oyuncular, yönetmen ve senaristler, festivalin üçüncü gününde Nemrut Krater Gölü'nü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.

İlk olarak Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nü gezen ünlüler buranın doğasına hayran kaldılar. Göl çevresinde gezi yapıp hatıra fotoğrafı çeken ünlüler daha sonra dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığına geldiler. Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalma en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, sanat ve medya dünyasının da ilgi odağı oldu. Aralarında oyuncular, yönetmenler ve senaristlerin bulunduğu çok sayıda ünlü isim, bu eşsiz tarihi alanı ziyaret etti.

Festival direktörü oyuncu Wilma Elles, festivale olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Bitlis Beş Minare Film Festivalinin üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir katılım var. Yaklaşık 200 sanatçı geldi. Çok mutluyuz. Protokol üyeleri burada, akşam da ödül töreni var. 500 bin TL ödül var. BETAV'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda seyahatimizin en önemli yerine geldik. Ahlat Selçuklu Mezarlığına gedik. Bin yıllık tarihi var. Gerçekten herkes çok etkilendi. Nemrut Krater Gölü'nü gezdik. Burada etkilenmemek mümkün değil. Doğa ve tarih iç içe bunu filmle ve sanatçılar ile birleştirmek bence Bitlis için muhteşem bir an" dedi.

Manken ve Şarkıcı Ece Gürsel ise çok güzel bir yerde olduklarını belirterek, "Bitlis Beş Minare Film Festivali'nde olduğum için çok keyifliyim. Şu an Ahlat Selçuklu Mezarlığındayız. Ucu bucağı yok baktığınızda bu mezarlığın. Güzel bir tarihi yatıyor. Bitlis halkı çok şanslı böyle bir coğrafyaya sahip olduğu için ve böyle bir tarihe sahip oldukları için. Burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum" ifadelerin kullandı.

Festivalin son gününde stand-up gösterisi sunacak olan Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Metin Yıldız da, Ahlat ve Nemrut'un doğasına hayran kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bitlis Uluslararası Film Festivali, Türk film camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Şu an muazzam bir yerdeyiz. Ahlat'ta müthiş tarihi bir yerdeyiz. Atalarımızın yıllar önce neler yaptığını, mezarlıklarına ne kadar değer verdiklerini görmek, bizler için muhteşem bir görüntüdür. Hani derler ya ölüsüne değer vermeyen dirisine hiç değer vermez. Gerçekten muazzam eserler bırakmışlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda film festivalinden bahsedecek olursak, son zamanlarda seyirci kaybeden sinemaya, çok fazla sinema filmi çekilmekten imtina edilen bir yerde festivalin önemli çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı olur. Yıllarca gider. Bitlis halkı için de burası için de çok önemdir. Burada olmaktan çok mutluyum."

Sanatçı Yüksel Arıcı ise Bitlis Beş Minare Film Festivalinin birincisini yaptıklarını belirterek, "Bunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi inşallah olacak. Ben Adanalıyım. Burası da memleketim gibi. Bitlisliymişim gibi her sene Bitlis Film Festivaline geleceğim. Bu tarihi kentte böyle bir festivalin yapılması, kentin tanıtımı için de o kadar önemli ki, bu festivalden sonra insanlar Bitlis'i merak edecek. Bitlis'i de tanımaya başlayacaklar" dedi.

Senarist Talat Özpolat da, Bitlis'e geldikten sonra hazırda olan bir dizi filmin Bitlis'e uyarlandığını belirterek, "Birçok farklı dinin bir arada toplandığı Mardin'den sonra Bitlis'te birçok İslam aliminin bir arada olduğu yerdeyiz. Burada gördüklerimiz aslında atalarımız. Aslında hepimizin ataları. Buradan Anadolu'ya girdiler. Burada yaşadılar. Onların mezarları, hiçbiri burada değiller. Görevlerini tamamladılar ve gittiler. Bize düşen ise onlara saygı göstermek. Bitlis'te Mehmet Şah Çelik ile uzun zamandan beridir böyle bir organizasyon planlıyorduk. İstanbul'dan Bitlis'i anlatınca bizler çok da anlamıyorduk. 'Ne gerek var. O kadar kilometre yol, kameralar ekipmanlar taşıyacağız?' diye düşünüyorduk. Ancak buraya gelince buralar Türkiye'nin İrlanda'sı. Mell Gibson yıllarca gidip oralarda film çekti. Bizler de burada çekeriz. Burada her taraf bir senaryo. Hazırda bir diz filmimiz var. Burayla alakasını kurduk. Bu dizi yüzyılın dizisi olacak. Yüzyılın dizisi geliyor" şeklinde konuştu.

Jüri Başkanı Yönetmen Derviş Zaim de, festivale katılan ve ödül alan eserleri tebrik ederek, "Bitlis kadim bir şehir. Bu yörenin kültürel hayatını canlandırmak üzere yola çıkılmış bir festival. Burada özellikle emekleme döneminde olan festivale destek vermekten dolayı çok mutluyum. Uzun metrajlı film alanında yarışan filmlerin jürisiydim. Bir sürü film arasından önümüze gelen seçkiyi izledik. Bir birinden farklı filmler vardı. Bu da Türk sinemasının farklı eğilimlerine işaret ediyordu. Bunlar arasından kendimize göre uygun olanı seçtik. Bu akşam ödül töreni var. Ödüle layık görülen bütün eserleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ünlü İsimler Ahlat’ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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