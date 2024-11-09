Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım'da Başlıyor

Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım\'da Başlıyor

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, güçlü hikayesi ve başrolleriyle dikkat çekiyor.

09.11.2024 12:26
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KANAL D'nin yeni dizisi 'Uzak Şehir' için geri sayım başladı. 11 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek dizide Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba başrolleri paylaşıyor. İki başarılı oyuncu, yeni projeleriyle ilgili ilk kez konuştu. Sinem Ünsal, "Açılın biz geliyoruz" derken; Ozan Akbaba ise "Farkımız ortaya çıkacak" sözleriyle iddialarını ortaya koydu.

KANADA-MARDİN HATTI

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Güçlü hikayesiyle dikkat çeken yapımda Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba Hürriyet Cumartesi ekinden Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

ZORBALIK FORM DEĞİŞTİRİYOR

Sinem Ünsal, ölen eşinin ailesi tarafından zorbalığa maruz kalan bir anneyi canlandıracağını belirterek "Kadın olarak karşılaşılan engeller ve zorbalıklar sadece form değiştiriyor. Hayatın her alanında erillikten beslenen zorbalıklara maruz kalıyoruz. Sadece erkekler tarafından da yapılmıyor bu. Alya karakterine hissettirilenler bizim her zaman mücadele ettiğimiz şeyler" dedi.

BİR ANNE HERŞEYİ YAPABİLİR

Yakın zamanda annelik ile ilgili bir planı olmadığı kaydeden Ünsal, "Her kadının içinde biraz annelik vardır. Çocuklara yapılanlara haberler karşısında cinnet getirecek kadar sinirlenebiliyorsam çocuğum olsa ne yapardım tahmin bile edemiyorum. O yüzden bence anneler her şeyi yapabilir" diye konuştu.

HİÇBİR SEVGİYLE KIYASLANMAZ

Geleneklerine bağlı Cihan Albora rolüyle karşımıza çıkacak olan Ozan Akbaba kendisinin de bir erkek çocuk babası olduğunu ifade ederek "Çocuk çok ayrı bir şey. Dünyadaki hiçbir sevgiyle kıyaslanamayacak bir sevgi çeşidine hasıl oluyorsunuz" dedi. Dizide güçlü bir karakteri canlandıran Akbaba, "Güç benim için para ya da makam değil; itibar ve saygınlık diyebilirim. Eğer bana bu değerleri katacaksa gücü seviyorum" dedi.

İDDİALI AÇIKLAMALAR

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Uzak Şehir ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Sinem Ünsal, "Dizimiz çok güçlü. O yüzden 'Açılın biz geliyoruz.' diyorum. Bu motivasyonla çalıştık" derken Ozan Akbaba "Bu işi yılın projelerinden biri olarak adlandırıyorum. Farkımız ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda başrol oyuncularının yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika

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