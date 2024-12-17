Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor

Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor

'Uzak Şehir' dizisi, son bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam etti. Alya'nın vurulması ve Cihan'ın evlilik kararı diziyi sosyal medyada gündeme taşıdı.

17.12.2024 13:05  Güncelleme: 13:17
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KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Temponun hiç düşmediği yapımda Sadakat, Alya'yı vurdu ve tüm dengeler değişti.

Dizide gerçeğin Alya'dan saklanması büyük sorunları beraberinde getirdi. Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışarak Alya ile evleneceğini haykırdı. Sadakat'in tüm itirazlarına rağmen, o nikah kıyıldı.

'UZAK ŞEHİR' 3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle yine rekor kırdı. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.06 reyting yüzde 28.27 izlenme payıyla yüksek reyting aldı. AB Kategoride 6.72 reyting 17.57 izlenme payı ile, 20+ABC1'de ise 10.46 reyting ve yüzde 23.87 izlenme payı alan Uzak Şehir, pazartesi akşamına bir kez daha damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA FIRTINA ESTİRDİ

Uzak Şehir'in son bölümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve X platformunda Trend Topic listesinde uzun süre yer aldı. Dizi hakkında kısa sürede binlerce tweet atılırken, izleyiciler heyecan dolu sahneler ve karakterler üzerine yorumlar yaptı. Sosyal medyada büyük bir etki yaratan dizi, yaklaşık 50 bin tweet ile gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

'AİLEM İÇİN YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOK'

Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen dizinin son bölümünde Cihan, annesi tarafından vurulan Alya'yı tedavi ettirmek üzere konağa getirdi. "Ailemi korumak için yapamayacağım hiçbir şey yok" diyen Sadakat, "Yarım kalan işimi bitireceğimden korkmuyor musun?" Diyerek Cihan'a göz dağı verdi.

'SENİ BEN VURDUM'

Heyecanla devam eden dizide Sadakat, Alya'ya meydan okurcasına onu vurduğunu itiraf etti. Cihan'ı da evlenirse, gidip teslim olacağını söyleyerek, Alya ile kendisi arasında bir seçim yapmaya zorladı. Alya ise Şahin'in ihbarıyla eve gelen polislere gerçeği anlatmadı.

SIRLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Ecmel, geçmişin kapılarını araladı ve Sadakat'le yaşadığı ilişkisini Şahin'e anlattı. Şahin'in babasından öğrendiği gerçek, Albora Ailesi'ndeki düzeni değiştirdi. Sadakat de evlatlarını topladı ve geçmişle yüzleşti.

UZAK ŞEHİR'DE NİKAH VAR

Sadakat'in tüm itirazlarına rağmen, Alya'nın hüznünün şahitliğinde nikah kıyıldı. Dizinin finalinde Sadakat, çiçeği burnunda çiftten tüm davetlilerin huzurunda erkek torun istedi.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor - Son Dakika

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