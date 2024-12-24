Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekoru Kırdı

Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekoru Kırdı

KANAL D'nin popüler dizisi 'Uzak Şehir', son bölümünde yüksek reytingler alarak rekora imza attı. Alya ve Cihan arasındaki gerilim artarken, Alya'nın Cihan'ı ihbar etmesiyle dizi heyecan doruk yaptı.

24.12.2024 15:00  Güncelleme: 15:06
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KANAL D'nin reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisi heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca total hedef kitlede yeni sezonun en yüksek reytingine ulaşan Uzak Şehir, bu hafta da kendi rekorunu kırdı. Dizinin son bölümünde Alya'nın (Sinem Ünsal) çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat'in (Gonca Cilasun) nefretini iyice körükledi. Düğünün ardından Sadakat, Alya'ya baskı yapmaya başladı. Alya'nın karşı çıkışları, ikili arasında soğuk savaşı başlattı. Cihan (Ozan Akbaba) ise Sadakat ile Alya arasında kaldı ve gerilim giderek yükseldi.

'SENİN ASLA GERÇEKTEN KARIN OLMAYACAĞIM'

Alya'yı evlendiğine pişman etmeye çalışan Sadakat, düğün gecesi Alya'nın odasına gecelik bıraktı. Sinirlerine hakim olamayan ve duvağını fırlatıp atan Alya, Cihan'a "Ben oğlum için evlendim, senin asla gerçekten karın olmayacağım!" sözleriyle isyan ederken, Cihan onu "Ben sana yaklaşabilir miyim?" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Konaktan ayrılan Cihan, geceyi Mine'nin yanında geçirdi.

DEMİR FIRSATI KAÇIRMADI

Alya, baskılardan bunalarak kendine yeni bir hayat kurmak ve doktorluk yapmak için tüm hastanelere başvurdu. Fakat Sadakat'in uyarısıyla kapılar yüzüne kapandı. Alya'nın güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın çalışmak istediği hastaneyi satın alarak onu iş birliğine davet etti. Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya'yı ondan uzak tutmak için mücadele etti.

'BÜTÜN CANLILARIN SAĞLIKLA YAŞAMAYA HAKKI VAR'

Dizinin çok konuşulan sahnelerinden biri de kuş avı sahnesiydi. Konakta Deniz'i bulamayan Alya oğlunun babaannesiyle birlikte kuş avına gittiğini öğrendi ve çok sinirlendi. Alya, duruma hemen müdahale etti, Sadakat'i kesin bir dille uyardı. Alya, Deniz'i veterinere götürdü ve yaralı bir kuşun tedavisini anlattı. Alya, "Bütün canlıların sağlıkla yaşamaya, silahlarla vurulan kuşların da yaşamaya hakkı var" diyerek duyarlılık gösterdi.

ALYA, CİHAN'I İHBAR ETTİ

Dizinin finalinde ise Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye bastı. Alya, son hamlesini yaptı ve Cihan'ı polise ihbar etti. Sadakat, ihbarcının peşine düşen Cihan'a hainin Alya olduğunu söyledi. Alya'nın yanına giden Cihan, duydukları ile yıkıldı.

UZAK ŞEHİR' REYTİNGLERDE ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.84 reyting 30.09 izlenme payı, AB Kategoride 6.65 reyting 17.41 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 11.35 reyting ve yüzde 26.40 izlenme payı alarak, TOTAL ve 20+ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korudu.

UZAK ŞEHİR'İN SOSYAL MEDYA RÜZGARI

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. X platformunda binlerce tweet atan izleyiciler, #UzakŞehir etiketini TT listesinde zirveye taşıdı ve yüksek tweet sayısıyla TT listesinde uzun süre kalmayı başardı.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekoru Kırdı - Son Dakika

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