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Yalova'da 19 Mayıs coşkusu

YALOVA - Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yalova Valiliği tarafından 19 Mayıs nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı atarak milli mücadele ateşini tutuşturduğu tarihin 19 Mayıs 1919 olduğunu hatırlatarak, "19 Mayıs esarete hiçbir vakit boyun eğmemiş, hürriyete tutkun, necip milletimizin yeniden ayağa kalktığı ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olmuştur. 19 Mayıs, kurtuluşun ilk adımıdır. 19 mayıs yeniden şahlanışın ön sözüdür. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fidanı, ilk haykırışıdır" dedi.

Törende ardından gençler adına da konuşma yapıldı ve şiirler okundu. Gençler tarafından da Vali Hülya Kaya'ya Türk bayrağı hediye edildi.

Programda Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden gençlere hediyelerini takdim etti.

Tören dövüş sporları ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Kutlama programına AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.