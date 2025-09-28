Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan taziye mesajı
28.09.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakiler için yayımladığı taziye mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü 89 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler, Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

"VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

BAKAN TUNÇ: BAKİLER FİKİRLERİ VE ESERLERİYLE DAİMA YAŞAYACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yayımladığı taziye mesajında, "Yazar, şair, hukukçu, düşünce insanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını teessürle öğrendim. Mısralarıyla milleti birleştiren, gönülleri yoğuran, düşünce hayatımızda derin izler bırakan Yavuz Bülent Bakiler, fikirleri ve eserleriyle daima yaşayacaktır. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

VALİ GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler'in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: AA, İHA, DHA

Kaynak: AA

Yavuz Bülent, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor
Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu Otostop çektiği araçlar dursun diye yola taş koydu

15:54
Deprem İstanbul’da hava trafiğini felç etti Pisti pas geçtiler
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler
15:28
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
15:08
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
14:52
Düğün günü kabusa döndü Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
13:53
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
13:40
Büyük deprem yolda mı Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
13:36
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5’lik deprem uyarısı yapmış
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış
13:02
Kütahya’da 5.4 büyüklüğünde deprem İstanbul ve İzmir’de de hissedildi
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
12:09
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
12:03
ATM ve IBAN’dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
11:11
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 16:14:39. #7.12#
SON DAKİKA: Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.