Yönetmen Şerif Gören Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kültür Sanat

1-YÖNETMEN ŞERİF GÖREN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dilara ŞAHİN- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, - 80 YAŞINDA hayatını kaybeden yönetmen ve senarist Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Gören'in cenazesi, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

22 Kasım'da evinin merdivenlerinden düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yönetmen Şerif Gören pazar günü hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden yönetmen için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanat dünyasından çok sayıda kişi, yakınları ve ailesi katıldı. Birlikte çalıştığı meslektaşları törende Gören'le ilgili anılarını anlattı.

'SİNEMASINA, İNSANA TUTKUN BİR ADAM'

Törende konuşan Oyuncu Halil Ergün, "Yeşilçam dediğimiz sinemamız, çok sonraları çok daha iyi fark ettim; çok derin bir maceradır. ve Türkiye'nin, Türkiye halkının insanının toplumsallaşmasında çok önemli işleri yerine getirmiş bir süreçtir o. Büyük rüzgardır. Bu rüzgarın en önemli kahramanlarından biri de Şerif Gören'dir biliyor musunuz arkadaşlar? Tutkun bir adam sinemasına, insana tutkun bir adam. Onu da kaybettik. Işıklar içinde yatsın. Çok etkilendim. Uğurlar olsun. Hep beraber uğurlar edelim" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR YÖNETMENDİ'

Oyuncu Nur Sürer ise, "İnanılmaz harika bir yönetmen Şerif Gören, olağanüstü bir yönetmendi. Sinemanın, yönetmen olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik, çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın. İyi ruhlu adam" ifadelerini kullandı.

Şerif Gören'in cenazesi Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'ne götürüldü. Gören, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BİR ARAYA GELEMEDİK'

Cenazeye katılan Orhan Gencebay son zamanlarda görüşememenin verdiği üzüntüsünü ifade ederek, "İşte buna üzülüyorum. Çok oldu. Çok yıllar oldu. Son görüşmemizde telefonla görüştük. Ben bir çalışma yapmak istiyordum. Bir filmi, bir hikayem var onu yapmak istiyordum. Seyfi Baba'yı, Orhan Baba olarak yapmak istiyordum. Onun çekmesini istemiştim ve aramıştım. Tamam demişti fakat bir araya sonra nedendir gelemedik, olmadı. Yani göremedim. O da ayrı bir üzüntü. Çok uzun yıllar oldu. Dostlar sağ olsun" dedi.

'HALK ADAMIYDI'

Hülya Koçyiğit ise, "Türk sinemasının sevenlerinin başı sağ olsun. Türk sineması çok değerli bir sanatçısını daha yolcu ediyor bugün. Şerif Gören bir halk adamıydı ve eserleri ürettiği filmler hep halkın sosyal yaşamını ele alan filmlerdi. Toplumsal hikayelerdi. Çok iyi bir sinemacıydı. Çok mütevazı bir insan, kişiliğini hep korudu. Çok başarılı filmler yaptı. Benim kariyerimdeki en önemli filmlerimi birlikte yaptık. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Çünkü Antalya'da yaşıyordu. Ne yazık ki bir kaza geçirdi ve aramızdan bugün ayrılıyor" ifadelerini kullandı.