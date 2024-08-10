Kültür Sanat

Zamanın durduğu yer: Beypazarı

ANKARA - Tarihi evleri, sokakları, çarşılarıyla ünlü Ankara'nın Beypazarı ilçesi, şehrin stresinden uzaklaşarak bir nefeslik mola vermek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Ankara'nın merkezine 102 kilometre uzaklıkta yer alan Beypazarı; yaşattığı kültürü, doğası ve ruhuyla kendine hayran bıraktırıyor. Yaklaşık 50 bin nüfusu olan Beypazarı'nın her sokağı da gizli bir hazine. Örneğin Demirciler Sokağı, dövme zanaatkarlarından ismini alıyor. İlçede her meslek grubu için ayrı sokaklar oluşturulmuş ve yan yana dizilmiş.

80 katlı Beypazarı Baklavası

Beypazarı, sofralara gelen çeşit çeşit lezzetli yemekleriyle de meşhur. İlçe, coğrafi işaret alan yaprak sarmasından güvecine oldukça zengin bir mutfağa da sahip. 80 katlı baklavası bin bir emekle hazırlanarak damakları çatlatan bir lezzet bırakıyor. İpekyolu üzerindeki bu şirin ilçenin simgelerinden bir tanesi de "Beypazarı Kurusu". Zamanında buradan geçen kervanlar için 7 ila 8 ay boyunca bozulmadan ve tok tutması amacıyla bu lezzet üretiliyor.

Suluhan Nasuh Paşa Hanı

İki katlı ve 26 odalı inşaat edilen 400 yıllık tarihi Suluhan Nasuh Paşa Hanı da yerli ve yabancı turistlerin önemli ziyaret noktalarından bir tanesi. Halkevi, Taş Mektep ve Hıdırlık Tepesi gibi noktalar ise insanların keyifli vakit geçirmek için hazırlanmış önemli merkezler arasında yer alıyor.

"Beypazarı'nın tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla tanıtımımıza ağırlık verdik"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 Nisan sonrası belediye çalışmalarına başladık. Turizm uzun süre fetret dönemi yaşadı. Bizler tekrar turizmi ayağa kaldırma ve canlandırmak amacıyla çalışmalara başladık. Beypazarı'nın tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla tanıtımımıza ağırlık verdik" dedi.

"Turizmi ön plana çıkartacağız"

İlçede festivallerin düzenlenmesine önem verildiğini belirten Kasap, "27'ncisini düzenleyeceğimiz Beypazarı Yöresel Kültürel festivalini Eylül'ün 26, 27 ve 28'inde gerçekleştireceğiz. Halk Oyunları Festivalini de Ağustos'un 2 ve 3'ünde hayata geçirdik. Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle turizmi ön plana çıkartacağız" ifadesini kullandı.

"Doğa ve eko turizmine önem vermekteyiz"

Turizme önem verdiklerini ifade eden Kasap, "Doğa ve eko turizmine önem vermekteyiz. Karagöl Tabiat Parkı var. Bu parkı da ön plana çıkartarak turizme katkı sunacağız. Eko turizmi yönünde çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bunları hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Turistleri konaklamalı olarak Beypazarı'nda misafir edeceğiz"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, "Kalıcı ve yabancı turiste önem veriyoruz. Güney Koreli turistlerimiz burası İpek Yolu üzerinde olduğu için konaklamasını bu bölgede yapmaktalar. Buradan da İstanbul'a gitmekteler. İlerleyen süreçte Çinliler, Güney Koreliler ve değişik ülkelerden turistleri konaklamalı olarak Beypazarı'nda misafir edeceğiz" diye konuştu.

"Güzel bulduğum için yine geldim"

Nasuh Paşa Hanını gezmeye gelen vatandaşlardan Hayati Akkurt ise, "13 yaşında geldim. Bir gece annem ile burada kaldım. Çok güzel buldum. Şu an 58 yaşındayım. Güzel bulduğum için yine geldim. Tarihi yerleri geziyorum. Bu gecede burada kalacağım. Konya'dan geliyorum. Daha gelişmiş ve tarihi çarşı aynı duruyor güzelliğinde" ifadelerini kullandı.

"Beypazarı tarihimiz açısından çok yüksek bir yer"

Tarihi Taş Mektep hakkında bilgi veren yerel halktan Mustafa Tosun ise, şunları kaydetti:

"Beypazarı tarihimiz açısından çok yüksek bir yer. Burası daha önce Cumhuriyet ilkokulu olarak geçiyordu. Bir mektepti burası eski tarihçesine göre bulunduğumuz alan. Daha sonra Kur'an kursu olarak devam etti. Ardından Beypazarı halkına ve turiste hizmet etmek için burası restorasyona girdi. Turistlerin ilgi çekeceği, yöresel yemeklerin bulunduğu bir mekan haline getirdik burayı. En beğenilen yemeğimiz Beypazarı güvecidir. Yaprak sarması vardır. Kendi insanımız yapar yemesi de çok güzeldir."

"Beypazarı'nın en güzel manzaralı olan Halkevi'ne bekliyoruz"

İlçede yer alan Halk Evi'nde görev alan Yavuz Yiğit ise, "Buradaki hizmetlerimiz sabah 09.00'da başlayıp akşam 23.00'de sona eriyor. Kahvaltı servisimiz günün her saati mevcut. Bütün vatandaşlarımızı Beypazarı'nın en güzel manzaralı olan Halkevi'ne bekliyoruz" ifadesini kullandı.