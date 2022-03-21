#039;küçük Sırlar'ın Yıldızı 33 Yaşına Bastı! Değişimi Şaşırttı - Son Dakika
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#039;küçük Sırlar'ın Yıldızı 33 Yaşına Bastı! Değişimi Şaşırttı

21.03.2022 22:39
#039;küçük Sırlar'ın Yıldızı 33 Yaşına Bastı! Değişimi Şaşırttı

Küçük Sırlar dizisiyle tanınan Dilara Öztunç, yıllar sonra ortaya çıktı. Güzel oyuncu mayolu fotoğraflarıyla akılları baştan aldı.

Dilara ÖztunçTemmuz 2010 tarihinde yayın hayatına giriş yapan Küçük Sırlar dizisi, güçlü kadrosu ve konusuyla döneme damgasını vurmuştu.

Merve Boluğur, Burak Özçivit, Gonca Vuslateri, Sinem Kobal gibi genç yeteneklerin hünerlerini sergilediği dizide, güzelliğiyle akılları baştan alan, "Heves" karakterine hayat veren Dilara Öztunç, yıllar sonra ortaya çıktı.

Çılgın tarzı ve burnundaki hızmayla ve genç kızlara rol model olan tarzıyla sevilen Öztunç, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapmakta.

Mayıs 2019 tarihinde, Umut Kızıltan ile dünya evine giren Öztunç, bol bol seyahat ediyor, takipçileriyle sık sık hayatını paylaşıyor.

Öztunç'un yıllar içerisindeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Öztunç, yeni tarzıyla Şeyma Subaşı'na da benzetildi.

Cesur pozlar ve mayolar tercih eden Öztunç'un, özellikle göğsünden kasıklarına uzanan dekolteli mayosuna birçok yorum geldi.

Geçtiğimiz gün 33 yaşına basan Dilara Öztunç'a eşi Umut Kızıltan Swissotel'de sürpriz doğum günü yapmıştı.

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Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı

Gonca Vuslateri, Burak Özçivit, Merve Boluğur, Dilara Öztunç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;küçük Sırlar'ın Yıldızı 33 Yaşına Bastı! Değişimi Şaşırttı - Son Dakika


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