10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi - Son Dakika
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10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi

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Defne Samyeli, Amerika'dan gelen teyzesi ve ailesi için akşam yemeği hazırladı. Ünlü isim, irmik helvası yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, bu kez mutfaktaki hünerleriyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan fit görünümüyle sık sık dikkat çeken 54 yaşındaki ünlü isim, ailesi için hazırladığı akşam yemeğinin mutfak aşamasından görüntüler paylaştı.

10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi

Amerika'dan gelen teyzesini, annesini, kuzenlerini ve kızlarını evinde ağırlayan Samyeli, menünün tatlısı için irmik helvası yaptı.

10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi

Takipçilerine, “Merhaba, irmik helvası yapmaya hazır mıyız?” sözleriyle seslenen Samyeli, mutfaktaki neşeli halleriyle dikkat çekti.

10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi

AİLESİ İÇİN MUTFAĞA GİRDİ

Samyeli, “Amerika'dan teyzem geldi. Ben de teyzemi, annemi, kuzenlerimi ve kızlarımı tabii ki bu akşam evime yemeğe davet ettim” ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin 10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
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SON DAKİKA: 10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi - Son Dakika
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