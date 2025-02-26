11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç\'ın son hali ortaya çıktı

Ünlü pop şarkıcısı Murat Dalkılıç, kıkırdak sorunu nedeniyle defalarca ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı. Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda 11. burun ameliyatını geçirmişti.

26.02.2025 16:55
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta burnundan 11. ameliyatını geçirmişti. Burnunda bir sorun bulunan ve bu nedenle sürekli ameliyat olmak durumunda kalan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Popçu Murat Dalkılıç, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Burnundaki kıkırdak yok olduğu için yıllardır defalarca kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, burnunun formu değiştiği için sahnelerini bile iptal etmişti.

Geçtiğimiz yıl son haliyle sevenlerini endişelendiren Dalkılıç, son dönemde fotoğraf bile çektirmek istemiyordu.

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

Yaşadığı sorunun çözülmesi umuduyla geçtiğimiz haftalarda 11'inci kez ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Bir Instagram sayfasının paylaştığı fotoğrafta ünlü ismin burnunun geçtiğimiz sene olduğundan çok daha farklı görünmesi, sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.

İşte Murat Dalkılıç'ın son hali...

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin 11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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