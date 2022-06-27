16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar

Yeni albüm heyecanı yaşayan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Yıllar sonra hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Kırmızıgül'ün konserinde ilginç anlar yaşandı.

KONSERE GELENLERDEN ÜCRET ALINMADI

Habertürk'te yer alan habere göre; emniyet güçleri, Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapmasını engelleyerek müziği kapattırdı. Yıllar sonra sahneye çıktığını ve böyle bir talihsizlik yaşadığını söyleyen Kırmızıgül, engellere aldırış etmeden şarkılarını mikrofonsuz canlı okumaya başladı. Konserine devam eden sanatçı, "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz" ifadelerini kullandı.

"SANATA VE SANATÇIYA YAZIK EDİYORLAR"

Yaşadığı durum hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, "Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür" ifadelerini kullandı.