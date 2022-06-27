16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar - Son Dakika
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16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar

27.06.2022 11:50

16 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alan Mahsun Kırmızıgül, polisler tarafından canlı müzik yapmasının engellendiğini iddia ederek, "Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür" ifadelerini kullandı.

Yeni albüm heyecanı yaşayan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Yıllar sonra hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Kırmızıgül'ün konserinde ilginç anlar yaşandı.

KONSERE GELENLERDEN ÜCRET ALINMADI

Habertürk'te yer alan habere göre; emniyet güçleri, Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapmasını engelleyerek müziği kapattırdı. Yıllar sonra sahneye çıktığını ve böyle bir talihsizlik yaşadığını söyleyen Kırmızıgül, engellere aldırış etmeden şarkılarını mikrofonsuz canlı okumaya başladı. Konserine devam eden sanatçı, "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu

"SANATA VE SANATÇIYA YAZIK EDİYORLAR"

Yaşadığı durum hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, "Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür" ifadelerini kullandı.

Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu
Konserinde canlı müzik yapması engellenen Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını canlı okudu
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Mahsun Kırmızıgül, Habertürk, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar - Son Dakika


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11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
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SON DAKİKA: 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar - Son Dakika
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