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18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi - Son Dakika

18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

14.12.2021 16:32

Bir derginin davetinde sahneye çıkan annesini yalnız bırakmayan 18 yaşındaki Derin Talu, dekoltesiyle adından söz ettirdi. Kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek isteyen Talu, bacaklarını açıp poz verdi.

Bir süredir yurtdışında tatil yapan Defne Samyeli, bir derginin davetinde sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkıları okuyan Samyeli'yi kızları Deren ve Derin Talu da yalnız bırakmadı.

VERDİĞİ POZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, davete cesur bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı. Oyuncu ve model olmak isteyen Talu, kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek için her fotoğraf çektirdiğinde bacaklarını açarak poz verdi. Yırtmacını göstermek için şekilden şekle giren Derin Talu'nun o halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

DEFNE DE DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Kızlarının yanı sıra 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin de gecede giydiği kıyafet dikkat çekti. Sahneye çıkan Samyeli, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.

18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

İşte Derin Talu'nun dikkat çeken pozları...

18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi
18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi
18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

Defne Samyeli, Derin Talu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi - Son Dakika
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