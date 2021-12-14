18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

Bir süredir yurtdışında tatil yapan Defne Samyeli, bir derginin davetinde sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkıları okuyan Samyeli'yi kızları Deren ve Derin Talu da yalnız bırakmadı.

VERDİĞİ POZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, davete cesur bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı. Oyuncu ve model olmak isteyen Talu, kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek için her fotoğraf çektirdiğinde bacaklarını açarak poz verdi. Yırtmacını göstermek için şekilden şekle giren Derin Talu'nun o halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

DEFNE DE DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Kızlarının yanı sıra 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin de gecede giydiği kıyafet dikkat çekti. Sahneye çıkan Samyeli, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.

İşte Derin Talu'nun dikkat çeken pozları...