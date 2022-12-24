Alevilere yönelik yaptığı gafla kendini bitiren Güner Ümit'in son hali

90'lı yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, canlı yayında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle programı yayından kaldırılmıştı. Olaydan sonra kötü bir niyetinin olmadığını ifade eden Ümit, Alevi vatandaşlardan özür dilese de bir daha eski günlerine dönemedi.

"BENİ YAŞAMAMIŞ SAYSINLAR"

Güner Ümit, 2017 yılında verdiği bir röportajda "Beni artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok. Kırgın mıyım? Yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin beni hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

PEKİ GÜNER ÜMİT ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Bir döneme damga vuran ve yaptığı gaf sonrası ekran macerası sonra eren ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Güner Ümit, geçtiğimiz günlerde farklı bir olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, konuk olduğu bir programda Ümit Güner adındaki yapımcı tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu itiraf sonrası herkes herkes olayda adı geçen Güner Ümit'i Ümit Güner zannetti.

"30 SENEDİR HALA AYNI ELBİSELERİ GİYİYORUM"

İsim benzerliğinden dolayı adının böyle bir olayla gündeme gelmesine isyan eden Güner Ümit, Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç'ın programına konuk olarak sessizliğini bozdu. Güner Ümit, yaptığı açıklamada "İlk duyduğumda inanamadım ve Armağan Çağlayan ile yaptıkları programı izledim. Programda Ümit Güner ismi Zerrin Özer'in ağzından çıkmıyor. Ama olayla ilgili detayları anlatıyor. '180 kilo bir adam' diyor ben hayatım boyunca 75 kilo bir adamdım. 30 senedir hala aynı elbiseleri giyiyorum. Mahkeme süreci başladı. Youtube'da bazı kanallar benim resimlerimi kullanarak bu olayı haberleştirmişler. Bu insanlar bilinçsiz mi yoksa kasıtlı mı yapıyorlar bilemiyorum. Ama ne kadar dava varsa açılacak. En çok Zerrin'den bir açıklama bekledim" ifadelerine yer verdi.

ZERRİN ÖZER AÇIKLAMA YAPTI

Güner Ümit'in çıkışının ardından gözlerin çevrildiği Zerrin Özer ise bir açıklama yaparak "Sevgili dostum Armağan Çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız SN. Güner Ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Güner Ümit Beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir borç bilirim. Zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. Ve şu anda ben de çok üzgünüm. Basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Bu çirkin konunun SN. Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur" dedi.

İşte Güner Ümit'in son hali;