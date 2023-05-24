2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu

24.05.2023 16:49

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı. Levent'te görüntülenen oyuncu, "Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin" dedi.

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi birçok başarılı projede yer alan Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta 5 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan çiftten Ezgi Mola, Levent'teki menajerlik ofisine girerken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, hamilelik müjdesi verdi.

"HAMİLEYİM, CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

Magazin Sonic tarafından görüntülenen ve basın mensuplarının "Bebek bekliyor musunuz?" sorusuna cevap vererek "Evet hamileyim, şu an çok erken. Sağlıkla gelsin" diyen oyuncu, hamileliğin başında olduğunu ve cinsiyeti henüz bilmediğini söyledi. Ailelerinin hamilelik müjdesini bildiğini ve eşinin çok mutlu olduğunu belirten Mola, "Arkadaşlarımız da sizin sayenizde öğrenecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebek beklediği iddia edilmiş ancak Aksakallı iddiayı yalanlayarak "Zamanı gelince" demişti.

2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
YORUMLAR
500
2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu 2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu

Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:39 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu
16:31 İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor
16:31 2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
16:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla sandık konusunda uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:20 Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi
16:09 Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması: Genel başkanlıktan istifa ettiği gün iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı
16:02 Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum
16:00 Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında Babacan'dan ilk açıklama geldi: Bir çelişki yok
15:52 Ali Babacan'dan Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında ilk yorum: Bir çelişki yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 16:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement