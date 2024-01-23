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20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi - Son Dakika
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20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi

İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk ve diğer ünlülerin yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası dün akşam yapıldı. Galada hologram teknolojisiyle Cem Karaca konseri düzenlendi.

23.01.2024 - 09:24,  Güncelleme: 09:46
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Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel ve Boran Ağgedik'in paylaştığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası dün akşam yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galada hologram tekniğiyle Cem Karaca konseri yapıldı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

26 Ocak Cuma günü vizyona girecek olan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılan isimler, 20 yıl sonra sahnede sanatçıyı görünce duygusal anlar yaşandı. Alkış tufanının koptuğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hologramla yapılan konser için "Olağanüstüydü, çıtayı yükseltti" ve "Bu değerlere sahip çıkalım" denildi.

20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi

CEM KARACA'NIN MÜCADELEYLE DOLU HAYATI ANLATILACAK

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, müzikle geçen bir ömrün içindeki büyük başarıları, çatışmaları, aşkları ve iniş çıkışları beyazperdeye taşırken, seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Aynı zamanda Cem Karaca'nın mücadele dolu yaşamına odaklanarak, Türkiye'nin sosyo-politik atmosferine dokunup geçmişin izlerini de sorgulamaya davet ediyor.

20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi
20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi
20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi
20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi
20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi
20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi
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Cem Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 yıl sonra sahnede! Cem Karaca, filminin galasında hologram teknolojisiyle konser verdi - Son Dakika
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