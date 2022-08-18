Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti

18.08.2022 11:41
Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti

Dünyaca ünlü top model Victoria Silvstedt, 2008 yılında Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek programında hosteslik yapmıştı. Milyarder sevgilisinin yatında beyaz bikinisiyle görüntülenen Silvstedt'in adeta yıllara meydan okuduğu dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönemin fenomen yarışma programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan ve Mehmet Ali Erbil'le olan diyalogları olay olan top model Victoria Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisyle objektiflere yakalandı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Yazı, milyoner işadamı erkek arkadaşı Maurice Dabbah ile seyahat ederek geçiren 47 yaşındaki model kusursuz fiziği ile adeta şov yaptı.

Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi

PLAYBOY TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Playboy'un kurucusu Hugh Hafner tarafından keşfedilen Victoria Silvstedt Playboy kızı olmak için teklif aldı. O günden sonra kariyerinde hızla yükselişe geçen Victoria, Chanel, Dior ve Valentino gibi dünyanın en prestijli moda evlerinden bazıları için modellik yaptı.

Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi

Modellik için çok fedakarlık yaptığını söyleyen Victoria, verdiği bir röportajda, 18 yaşımdayken Paris'te modellik yapmaya çok genç yaşta başladım, kıyafetlere sığdırmak için kendimi aç bıraktığımı hatırlıyorum" itirafında bulundu.

İşte modelin Instagram paylaşımlarından birkaç kare;

Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi
Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi
Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi
Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi
Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi
Eski Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle hayran bıraktı! Hala 14 yıl önceki gibi
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Modellikten Sonra Oyunculuğa Adım Attı Modellikten Sonra Oyunculuğa Adım Attı

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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