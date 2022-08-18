Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti

Bir dönemin fenomen yarışma programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan ve Mehmet Ali Erbil'le olan diyalogları olay olan top model Victoria Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisyle objektiflere yakalandı.

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Yazı, milyoner işadamı erkek arkadaşı Maurice Dabbah ile seyahat ederek geçiren 47 yaşındaki model kusursuz fiziği ile adeta şov yaptı.

PLAYBOY TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Playboy'un kurucusu Hugh Hafner tarafından keşfedilen Victoria Silvstedt Playboy kızı olmak için teklif aldı. O günden sonra kariyerinde hızla yükselişe geçen Victoria, Chanel, Dior ve Valentino gibi dünyanın en prestijli moda evlerinden bazıları için modellik yaptı.

Modellik için çok fedakarlık yaptığını söyleyen Victoria, verdiği bir röportajda, 18 yaşımdayken Paris'te modellik yapmaya çok genç yaşta başladım, kıyafetlere sığdırmak için kendimi aç bıraktığımı hatırlıyorum" itirafında bulundu.

İşte modelin Instagram paylaşımlarından birkaç kare;