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2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? - Son Dakika

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

31.12.2021 14:15
2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

IMDb 2021 yılında En İyi Türk Dizileri sıralaması belli oldu. En iyi diziler sıralamasında ilk sırayı alan yapım, Kanal D'de yayınlanan ve her bölümüyle tartışmalar yaratan Yargı oldu.

2021'in son günündeyiz. Bu yıl boyunca pek çok dizi ilk kez ekrana geldi, bazıları da sadece birkaç bölüm sonra yayından kaldırıldı. Yıla damgasını vuran diziler ise reyting rekorları kırdı.

İşteIMDb'ye göre 2021 yılında En İyi Türk Dizileri sıralamasında ilk 7.

YARGI İLK SIRADA

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

En iyi diziler sıralamasında ilk sırayı alan yapım, Kanal D'de yayınlanan ve her bölümüyle tartışmalar yaratan Yargı oldu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi, usta senarist Sema Ergenekon'un iki yıllık çalışmasının ürünü. Bir hukuk dizisi olan Yargı'nın senaryosunu ortaya çıkarmak için Ergenekon iki yılını adliye koridorlarında, hukuk bürolarında geçirdi. Ve ortaya her bölümüyle kalp çarpıntısı yaratan Yargı ortaya çıktı. Hiç kuşkusuz Yargı birinciliği sonuna kadar hak eden dizi oldu.

İKİNCİ SIRADA "SEN ÇAL KAPIMI" VAR

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

Listenin ikinci sırasında Fox TV dizisi Sen Çal Kapımı var. Reyting yetersizliği nedeniyle ilk sezonu anlamsız bir dönemde sona eren, ikinci sezonuyla da bomba gibi geri dönen dizi tam bir pazarlama harikası. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı dizi final bölümünde yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla dünya rekoru kırdı. Bugün dünyada 85 ülkede yayınlanan dizi neredeyse dünyanın yarısı tarafından izleniyor.

MAHKUM

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

Listenin üçüncüsü Mahkum oldu. Sadece birkaç hafta önce başlayan Fox TV dizisi Mahkum bir kore dizisi uyarlaması. Dizi daha ilk bölümüyle çok iyi reyting aldı ve Fox TV'nin bu sezon yüzünü güldüren bir yapım oldu. Onur Tuna'nın başrolünü İsmail Hacıoğlu'yla paylaştığı dizi özellikle oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

ATV dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dördüncü sırada. Ekranların çok sevilen iki ismi olan Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u bir araya getiren dizi bu sezon reyting birincisi yapımlarından biri oldu.

TEŞKİLAT

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

Ve bir TRT 1 dizisi olan Teşkilat… Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizi MİT ajanlarının hikayesini anlatıyor. Özellikle aksiyon sahneleriyle çok dikkat çeken Teşkilat, izleyicilerin milli duygularını da kabartan bir yapım.

ÜÇ KURUŞ

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

Çukur'un ardından büyük bir iddiayla ekrana gelen Üç Kuruş listenin altıncısı. Başrolündeki Uraz Kaygılaroğlu'nun oyunculuğuyla dikkat çeken dizi izleyicileri romanların renkli dünyasına götürüyor. Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen polisiye türündeki dizi Çukur'un reyting başarısını yakalayamasa da bu sezonun sevilen işlerinden biri oldu.

KADERİMİN OYUNU

2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?

Ve listenin sonuncusu Kaderimin Oyunu oldu. Star TV'de yayınlanan dizi, Hercai ile büyük bir çıkış yapan Akın Akınözü'nü ekrana döndürdü. Akın Akınözü ile birlikte Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın başrollerini paylaştığı dizi kısa süre önce yayınlanmaya başlamasına rağmen çok sevildi.

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Kaderimin Oyunu, Üç Kuruş, Mahkum, Yargı, İmdb, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? - Son Dakika
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