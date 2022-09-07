Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin balayı pozları magazin gündemine oturdu

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir 2 yıllık ilişkilerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandırdı. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

BALAYI POZLARINI PAYLAŞTILAR

Ünlü çift nikahtan birkaç gün sonra balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncu eşi Oğuzhan Koç'un her anını fotoğraflarken bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Özdemir'in paylaşımlarına hayranları büyük ilgi gösterdi.

İşte çiftin balayı pozları;