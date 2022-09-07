Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin balayı pozları magazin gündemine oturdu - Son Dakika
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin balayı pozları magazin gündemine oturdu

07.09.2022 11:06

10 gün önce dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, balayına çıktı. Ünlü çift tatil pozlarını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Yeni gelin Demet Özdemir'in pozlarıysa takipçilerinin oldukça dikkatini çekti.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir 2 yıllık ilişkilerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandırdı. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

BALAYI POZLARINI PAYLAŞTILAR

Ünlü çift nikahtan birkaç gün sonra balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncu eşi Oğuzhan Koç'un her anını fotoğraflarken bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Özdemir'in paylaşımlarına hayranları büyük ilgi gösterdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

İşte çiftin balayı pozları;

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayına çıktı! Yeni gelin bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin balayı pozları magazin gündemine oturdu - Son Dakika


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