Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir 2 yıllık ilişkilerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandırdı. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Ünlü çift nikahtan birkaç gün sonra balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncu eşi Oğuzhan Koç'un her anını fotoğraflarken bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Özdemir'in paylaşımlarına hayranları büyük ilgi gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin balayı pozları magazin gündemine oturdu - Son Dakika