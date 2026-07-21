30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

Yaşadığı hareket kısıtlılığı ve ağrılar nedeniyle zor günler geçiren ünlü şarkıcı, son klip çekimlerinde objektiflere yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve acısı yüzünden okunan Ortaç'ın o halleri sevenlerini üzdü.

30 gün boyunca hastanede yatan ünlü sanatçı, 3-5 gün içinde sağlığına kavuşacağını açıkladı.

"AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Klip çekimini sandalye üzerinde oturarak tamamlamak zorunda kalan Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı." diyerek anlattı.

VASİYETİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde eserlerine sahip çıkılmasını vasiyet eden Ortaç, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın" diyerek sitemini dile getirmişti.

Ünlü sanatçı, mal varlığının ve 40 milyon TL değerindeki evinin ölümünden sonraki akıbetiyle ilgili de net kararlar almış durumda. Ortaç'ın mirasıyla ilgili ise evin satışından elde edilecek gelirden kardeşlerine, tüm çalışanlarına ve orkestra ekibine hisse dağıtılacak. Gelirin geri kalan önemli bir bölümü ise Mehmetçik Vakfı'na ve şehitlere bağışlanacak.