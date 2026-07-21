30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü - Son Dakika
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30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

21.07.2026 10:02
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Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, artan ağrıları nedeniyle 30 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Yeni klibinin çekimlerinde ayakta durmakta zorlanan ve çekimleri oturarak tamamlayan Ortaç, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yaşadığı hareket kısıtlılığı ve ağrılar nedeniyle zor günler geçiren ünlü şarkıcı, son klip çekimlerinde objektiflere yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve acısı yüzünden okunan Ortaç'ın o halleri sevenlerini üzdü.

30 gün boyunca hastanede yatan ünlü sanatçı, 3-5 gün içinde sağlığına kavuşacağını açıkladı.

30 gün hastanede yatmış! <a class='keyword-sd' href='/serdar-ortac/' title='Serdar Ortaç'>Serdar Ortaç</a>'tan üzen görüntü

"AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Klip çekimini sandalye üzerinde oturarak tamamlamak zorunda kalan Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı." diyerek anlattı.

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

VASİYETİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde eserlerine sahip çıkılmasını vasiyet eden Ortaç, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın" diyerek sitemini dile getirmişti.

Ünlü sanatçı, mal varlığının ve 40 milyon TL değerindeki evinin ölümünden sonraki akıbetiyle ilgili de net kararlar almış durumda. Ortaç'ın mirasıyla ilgili ise evin satışından elde edilecek gelirden kardeşlerine, tüm çalışanlarına ve orkestra ekibine hisse dağıtılacak. Gelirin geri kalan önemli bir bölümü ise Mehmetçik Vakfı'na ve şehitlere bağışlanacak.

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

Multipl Skleroz, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Artık para etmiyorsun uğraşma olmuyor. Zamanından kumara vermeseydin paraları şimdi keyif yapardın 0 0 Yanıtla
  • Sener Senol Sener Senol:
    Her kese ibretlik bir insan buna bak ibret al nereden nereye 0 0 Yanıtla
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