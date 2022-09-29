Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, son dönemde hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel şarkıcı banyo pozuyla nefes kesti.
Rita Ora içine koyduğu pembe suyla içine girdiği küvette tamamen çıplak poz verdi. Rita, küvette uzanmış vaziyette göğüslerini elleri ile kapattı. Özel yerlerini ise bacaklarını kapatarak poz verdi. Takipçileri ünlü şarkıcı için "Çok güzelsin. Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.
Güzel şarkıcı, geçen ay film yapımcısı ve yönetmen sevgilisi Taika Waititi ile yüzük takmıştı. Rita, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada erkek arkadaşına aşık olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette poz verdi! Takipçileri mest oldu - Son Dakika