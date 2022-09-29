Ünlü şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette poz verdi! Takipçileri mest oldu - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette poz verdi! Takipçileri mest oldu

29.09.2022 09:45

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora içine koyduğu pembe suyla içine girdiği küvette fotoğraf çekip Instagram hesabından paylaştı. Rita'nın paylaşımı takipçilerinin beğenisini topladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, son dönemde hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel şarkıcı banyo pozuyla nefes kesti.

"ÇOK GÜZELSİN"

Rita Ora içine koyduğu pembe suyla içine girdiği küvette tamamen çıplak poz verdi. Rita, küvette uzanmış vaziyette göğüslerini elleri ile kapattı. Özel yerlerini ise bacaklarını kapatarak poz verdi. Takipçileri ünlü şarkıcı için "Çok güzelsin. Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.

Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi

YÖNETMEN SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDI

Güzel şarkıcı, geçen ay film yapımcısı ve yönetmen sevgilisi Taika Waititi ile yüzük takmıştı. Rita, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada erkek arkadaşına aşık olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.

Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi
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Rita Ora, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette poz verdi! Takipçileri mest oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette poz verdi! Takipçileri mest oldu - Son Dakika
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