Ünlü oyuncu Merve Boluğur boşanma için resmen düğmeye bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur boşanma için resmen düğmeye bastı

16.11.2022 20:45

44 gün önce dünyaevine girdiği müzisyen Mert Aydın ile yollarını ayırdığını duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, boşanmak için işlemleri de başlattı.

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı. Bilindiği gibi Merve Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine taşınmıştı.

BOŞANMA İŞLEMLERİNİ BAŞLATTI

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.

"MERT'E MUTLULUKLAR"

Merve Boluğur'dan da boşanma açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur "Olmadı teşekkürler… hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur boşanma için resmen düğmeye bastı
YORUMLAR
500
44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı Merve Boluğur'un 40 günlük evliliğinde kriz çıktı! Babasının evine döndü Merve Boluğur'un 40 günlük evliliğinde kriz çıktı! Babasının evine döndü

Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Merve Boluğur boşanma için resmen düğmeye bastı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi
20:19 Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı
20:11 Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Cemevlerinin elektrik ve su giderleri artık devlet tarafından karşılanacak
19:54 Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu
19:47 Rusya, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Ukrayna'yı işaret etti: Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve provokasyonun ortaya çıkacağına eminiz
19:25 Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti
19:16 Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesinde dikkat çeken detay: 'Hacı' kod adlı terörist kalabalığa baktı ve 'patlat' talimatı verdi
19:02 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı
18:36 Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş
18:15 Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 20:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Merve Boluğur boşanma için resmen düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement