Yeni evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya'nın boşanacağı iddia edildi! Sibel Can, sosyal medyadan yalanladı - Son Dakika
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Yeni evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya'nın boşanacağı iddia edildi! Sibel Can, sosyal medyadan yalanladı

30.11.2022 14:44

45 gün önce dünya evine giren Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Kaya'nın Ural'ı aldattığı çiftin bu sebepten dolayı boşanma kararı aldığı konuşulurken anne Sibel Can, çiftin bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanlamış oldu.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, 45 gün önce Merve Kaya ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Söylentilerin ardından Sibel Can'dan paylaşım gecikmedi.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADI

30 yaşındaki Ural'ın eşi Merve Kaya'nı ihanetiyle sarsıldığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. 45 günlük evlilikte boşanma kararı alındığı iddiasının ardından Sibel Can'dan beklenen paylaşım geldi. Instagram hesabından oğlu ve gelininin fotoğrafını paylaşan Can, nazar boncuğu ve gülen yüz emojisi koyarak boşanma iddiasını yalanladı.

"DÜĞÜNDE OĞLUM VE GELİNİMDEN DAHA ÇOK EĞLENDİM"

Geçtiğimiz günlerde oğlunun evliliğiyle ilgili konuşan Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı:"Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim."

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Hakan Ural, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya'nın boşanacağı iddia edildi! Sibel Can, sosyal medyadan yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya'nın boşanacağı iddia edildi! Sibel Can, sosyal medyadan yalanladı - Son Dakika
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