49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum
03.07.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, 49 yaşında cinsel yaşamının en iyi dönemini yaşadığını belirtti. Yakın zamanda 26 yaşındaki biriyle birliktelik yaşadığını ve bu deneyimin inanılmaz olduğunu söyledi. Theron, 20'li ve 30'lu yaşlarında böyle bir cinsellik yaşamadığını, artık çok daha tatmin edici bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, 49 yaşında cinsel hayatının en iyi dönemini yaşadığını açıkladı. "Call Her Daddy" adlı podcast'e katılan Theron, yakın zamanda 26 yaşında biriyle birlikte olduğunu ve bu deneyimin inanılmaz olduğunu söyledi.

"Hayatımda sadece üç kez tek gecelik ilişkim oldu. Ama yakın zamanda 26 yaşında biriyle birlikte oldum ve gerçekten harikaydı," dedi.

Charlize, 20'li ve 30'lu yaşlarında hiç böyle bir cinsellik yaşamadığını, artık çok daha tatmin edici bir deneyim yaşadığını belirtti. Ancak bir ilişki ya da evlilik istemediğini de vurguladı.

"Erkekleri Memnun Etmeye Odaklanmamalıyız"

Theron, birçok kadının cinsel hayatta önceliği erkeklere verdiğini ama aslında kadınların da kendi zevklerine odaklanması gerektiğini söyledi:

"Kadınlar olarak cinsellikte kendi isteklerimizi dile getirmekten çekinmemeliyiz. Bu şekilde hem biz daha tatmin oluruz hem de karşımızdaki erkek bundan memnun olur."

Bu özgürlüğü 40'lı yaşlarında kazandığını ifade eden Theron, artık kendisini daha iyi tanıdığını ve ne istediğini bildiğini anlattı.

"İlişki Aramıyorum, Çocuklarım Önceliğim"

Charlize, şu an hayatında en önemli şeyin çocukları olduğunu belirtti. İki kız çocuğu annesi olan oyuncu, çocuklarının yanında başka bir erkekle birlikte yaşamanın kendisi için uygun olmadığını söyledi:

"Evime bir adamın taşınabileceğini hayal edemiyorum. Dolabımı paylaşmak bile istemem. Ama çocuklarım evden ayrıldığında belki bir ilişki isterim."

"Seks Hayatımı Özlüyorum Ama Aşık Olmayı Değil"

Bir ilişkiyi özlemediğini ama seksi özlediğini açıkça söyleyen Theron, şu an yaşadığı cinsel hayatın önceki ilişkilerinden çok daha tatmin edici olduğunu anlattı.

"Eskiden hep uzun ilişkilerim olurdu. Şimdi ise ilişki yaşamadan çok daha iyi bir cinsellik deneyimliyorum."

"Evlilik Beni Korkutuyor"

Theron, evlenmeyi istemediğini çünkü çıkamayacağı bir bağın içinde kalma fikrinin kendisini korkuttuğunu dile getirdi:

"Ben uzun vadeli bir ilişkiye karşı değilim ama evliliğe sıcak bakmıyorum. Özellikle Kaliforniya yasalarına göre, yedi yıl birlikte yaşadığında zaten evli sayılıyorsun. Bu beni rahatsız ediyor."

"Kariyerimin Başında Tacize Uğradım"

Charlize, kariyerinin başında bir yönetmenin evinde gerçekleşen seçme sırasında cinsel tacize uğradığını da anlattı. O an içten içe bunun yanlış olduğunu hissettiğini ama yeni olduğu için sesini çıkaramadığını söyledi. Bu konunun artık o kişinin değil, kendisinin hikâyesi olduğunu vurguladı.

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat, Magazin, 3-sayfa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:39
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 11:50:33. #7.13#
SON DAKİKA: 49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.