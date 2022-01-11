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6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla! - Son Dakika

6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!

11.01.2022 10:55
6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!

Fethiye'de 6 yıl önce pusuya düşürülerek tüfekle vurulan Paslı çiftinin yakınları, faillerin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Fakat karmaşık yasak aşk ilişkileri ortaya çıkmasıyla olay daha da karıştı.

Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu.

Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.

YASAK AŞKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu.

İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var. Ortaya çıkan ilişkiler ağı Müge Anlı'yı şaşırttı.

Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı, kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi.

"İKİ ERKEK KARDEŞLE SEN, ONUN KARISIYLA SEN"

Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisini öğrenen, daha sonra da Sündüz'ün Cahit'in arası bozuk olan kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları, "Üç çiftin birbirleriyle ilişkisi olduğu konuşuluyor. Yani sizin ikinizin, sizin ikinizin. Ama aynı zaman da Cahit de devreye giriyor burada. İki erkek kardeşle sen, onun karısıyla sen. Hatice de..." sözleriyle açıkladı.

Ayrıca Hatice'nin öldükten sonra iç çamaşırında görüştüğü diğer erkeklere ait telefon numaraları çıktı.

Müge Anlı da şaştı kaldı: Öldürülen karı-kocanın ardından yasak aşk karmaşası #2

ÖLDÜRÜLEN KADININ ABLASI ANLATTIKLARIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Öte yandan öldürülen Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu da açıklamalarıyla izleyenlerin ağzını bir kez daha açık bıraktı.

Uylu'nun iddialarına göre kız kardeşi, eniştesi ve şüpheli olarak orada bulunan çiftlerin köyde adları çıktığı öğrenildi.

Müge Anlı da şaştı kaldı: Öldürülen karı-kocanın ardından yasak aşk karmaşası #3

"ALİ VARÇIN'IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU ENİŞTEM CAHİT PASLI'DAN"

Eş değiştiren, birbirinin eşine yan gözle bakan ve yasak aşk yaşayanların olduğunu iddia eden Suna Uylu, büyük bir iddia daha ortaya atarak, "Ali Varçın ve eşinin üçüncü çocuklarının asıl babası eniştem Cahit Paslı." dedi.

Bu iddia, Müge Anlı dahil stüdyodaki herkesin ağzının açık kalmasına sebep oldu.

Açıklamalarına devam eden Uylu, sık sık bu üç çiftin birbirlerinin eşleri ile yasak aşk birlikteliklerinin dedikodu olmadığını, eşlerin diğer çiftlerle olan ilişkilerini karşı tarafların bildiğini söyleyerek, "Hepsinin haberi var bu olaydan, nasıl olmasın? Hatta Ali, köy meydanında eşine 'Cahit ile birlikte değil misin sen?' diye bağırdı. Herkes biliyor bunları." bu iddiasını daha da güçlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Fethiye'de 2016 yılında ormanlık arazide av tüfeğiyle vurulan ve katil zanlıları bir türlü yakalanamayan Cahit Paslı ve Hatice Paslı'nın yakınları ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve ekibine başvurarak sır cinayetin perdelerinin aralanarak katilin yakalanmasını istediler.

Olayın hemen ardından Mendos dağı orman yolunda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve Amerika'dan gelen sporcu arkadaşı Justin Leonard, Alışlıbaşı mevkiinde yolun kenarına devrilmiş plakasız motosikletin yanında iki kişi olduğunu fark etti. Trafik kazası geçirdiklerini tahmin ederek yardım etmek için motosikletini durduran Özdemir ve Leonard, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Özdemir, çiftin kanlar içinde olduğunu görünce cinayet şüphesiyle jandarmayı da aradı. Jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde çoban çiftin hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

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Müge Anlı, Cinayet, Fethiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla! - Son Dakika
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