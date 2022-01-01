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73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu - Son Dakika

73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu

01.01.2022 21:59

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendiği kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile evlendi. 73 yaşındaki Erman Toroğlu'nun evliliği sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.

ARALARINDA 33 YAŞ FARK VAR

72 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da yayınlandı.

72 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle evlendi

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülenmiş ve objektifleri fark edin ikili birbirini hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçmişti.

72 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle evlendi

ESKİ EŞİNDEN 2017'DE AYRILMIŞTI

Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki EURO 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise A Spor kanalında yorumculuk yapıyor.

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Erman Toroğlu, Cihangir, Ankara, Futbol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu - Son Dakika
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