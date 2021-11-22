Üye Girişi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi - Son Dakika

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

22.11.2021 13:20

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile kamera karşısına geçerek bikinisiyle poz verdi. Tüzünataç da peş peşe verdikleri pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 8,5 aylık hamile olan oyuncu, günbatımında poz verdi.

GÜNBATIMINA KARŞI POZ VERDİLER

Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kız bebek bekleyen Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sahilde objektif karşısına geçti. Bikinisiyle pozlar veren Özpirinçci'nin karnı burnunda halleri de dikkat çekti. Özge Özpirinçci ile pozlarını 521 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç, "Gün batımından önce" notunu düştü. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

"BEBEK AKREP BURCU OLMASIN DİYE DUA ETTİK"

Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan oyuncu, Tüzünataç'la birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini söylemişti.

İşte ikilinin dikkat çeken pozları...

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Akrep Burcu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 13:50 Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız

Son Dakika Haberleri
13:56 Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:40 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi
13:37 TEM'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kaza kamerada
13:37 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
13:35 Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu
13:34 Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!
13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
13:17 CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL
13:06 Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı
Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı         
13:56
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Netflix dizilerinden Türkiye ekonomisine 583 milyon liralık katkı Netflix dizilerinden Türkiye ekonomisine 583 milyon liralık katkı         
11:53
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement