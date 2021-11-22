8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 8,5 aylık hamile olan oyuncu, günbatımında poz verdi.

GÜNBATIMINA KARŞI POZ VERDİLER

Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kız bebek bekleyen Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sahilde objektif karşısına geçti. Bikinisiyle pozlar veren Özpirinçci'nin karnı burnunda halleri de dikkat çekti. Özge Özpirinçci ile pozlarını 521 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç, "Gün batımından önce" notunu düştü. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

"BEBEK AKREP BURCU OLMASIN DİYE DUA ETTİK"

Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan oyuncu, Tüzünataç'la birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini söylemişti.

İşte ikilinin dikkat çeken pozları...