MTV Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. New Jersey'deki Prudential Center'da düzenlenen etkinliğe adeta yıldız yağdı. Etkinlikte birbirinden iddialı ve tanınan yıldızlar sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.
Ödül gecesine damga vuran isim ise Taylor Swift oldu. Swift, bu anlamlı gecede ödülünü aldığı sırada konuşma yaptı. Konuşmasında Swift, Ekim ayında yeni bir albümün çıkacağının da müjdesini verdi.
Yıldız şarkıcı Swift, ödül gecesinde şarkısıyla ilgili şu şekilde konuştu. "Eğer siz olmasaydınız bunu gerçekleştiremezdik" dedi. Bunun üzerine Müzik Ödülleri Gecesi'nde ise birçok şarkıcı ödüllerinin sahibi oldu.
Yılın Klibi: Taylor Swift- All Too Well
En İyi Yeni Şarkıcı: Dove Cameron
En İyi Rock: Red Hot Chili Peppers
Yılın Sanatçısı: Bad Bunny
En İyi Yaz Şarkısı: Jack Harlow: First Class
En İyi Hip-Hop: Nicki Minaj-Lil Baby- Do We Have a Problem?
En İyi K-Pop: Lisa- Lalisa
Yılın Albümü: Harry Styles- Harry's House
En İyi Alternatif: Maneskin- I Wanna Be Your Slave
En İyi Grup: BTS
Son Dakika › Magazin › MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı! Geceye Taylor Swift damga vurdu - Son Dakika