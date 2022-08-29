MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı! Geceye Taylor Swift damga vurdu - Son Dakika
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MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı! Geceye Taylor Swift damga vurdu

29.08.2022 10:25

ABD'de MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü isimler ödüllerini aldı. Ödül gecesine damga vuran şarkıcı Taylor Swift, "Eğer siz olmasaydınız bunu gerçekleştiremezdik" dedi.

MTV Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. New Jersey'deki Prudential Center'da düzenlenen etkinliğe adeta yıldız yağdı. Etkinlikte birbirinden iddialı ve tanınan yıldızlar sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.

ÖDÜL GECESİNE DAMGA VURAN İSİM TAYLOR SWİFT

Ödül gecesine damga vuran isim ise Taylor Swift oldu. Swift, bu anlamlı gecede ödülünü aldığı sırada konuşma yaptı. Konuşmasında Swift, Ekim ayında yeni bir albümün çıkacağının da müjdesini verdi.

Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı

Yıldız şarkıcı Swift, ödül gecesinde şarkısıyla ilgili şu şekilde konuştu. "Eğer siz olmasaydınız bunu gerçekleştiremezdik" dedi. Bunun üzerine Müzik Ödülleri Gecesi'nde ise birçok şarkıcı ödüllerinin sahibi oldu.

İşte ödüller ve sahipleri;

Yılın Klibi: Taylor Swift- All Too Well

En İyi Yeni Şarkıcı: Dove Cameron

En İyi Rock: Red Hot Chili Peppers

Yılın Sanatçısı: Bad Bunny

En İyi Yaz Şarkısı: Jack Harlow: First Class

En İyi Hip-Hop: Nicki Minaj-Lil Baby- Do We Have a Problem?

En İyi K-Pop: Lisa- Lalisa

Yılın Albümü: Harry Styles- Harry's House

En İyi Alternatif: Maneskin- I Wanna Be Your Slave

En İyi Grup: BTS

MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı
MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı
MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı
Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı
Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı
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Taylor Swift, Nicki Minaj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı! Geceye Taylor Swift damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MTV Müzik Ödülleri'nde ünlü şarkıcılar ödüllerini aldı! Geceye Taylor Swift damga vurdu - Son Dakika
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