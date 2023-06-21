Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti

21.06.2023 07:58

Acun Ilıcalı, 19 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'ya son model bir araba hediye etti. Kızıyla trafiğe çıkan Ilıcalı, "İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğu Leyla Ilıcalı'dan "Sen yanımda olunca değil" cevabını alınca duygulandı.

Kızlarına olan düşkünlüğüyle tanınan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti.

ACUN'DAN KIZINA SÜRPRİZ

Kariyerindeki başarısıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Banu Başbuğ ile evliliğinden 1, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 3, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı bulunan Ilıcalı, 19 yaşındaki Leyla Ilıcalı'ya son model bir araba aldı.

Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti

KIZININ CEVABI DUYGULANDIRDI

Ilıcalı, kızıyla birlikte dün birlikte İstanbul trafiğine çıktı. O anları 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, kızına "Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sordu. O esnada araç kullana Leyla Ilıcalı'nın "Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil" cevabı Acun'u duygulandırdı.

GEÇTİĞİMİZ SENE LİSEDEN MEZUN OLDU

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sene liseden mezun olan Leyla Ilıcalı'nın kep törenine katılmış, o anları da "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık. Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok. Seni çok seviyorum" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.

Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti
Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti
Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti
Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti
Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti
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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti - Son Dakika


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