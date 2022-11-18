Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı

18.11.2022 12:15

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızı Melisa ile pozunu paylaştı. Şimdilerde sevgilisiyle yurt dışında evlilik hazırlığı yaptığı için kızından ayrı olan Subaşı, Ilıcalı'nın paylaşımdan sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşıp ardından da kızıyla ilgili yorum yapan bir takipçisinin mesajını yayınlayarak "Destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Acun Ilıcalı, son olarak kızı Melisa ile bir fotoğrafını yayınladı. Boşandıktan sonra kızının velayeti babadan olan Şeyma Subaşı ise paylaşımın ardından yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları paylaştı

AĞLADIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Kızını özlediği için zaman zaman paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve kızının fotoğrafından sonra Instagram hesabından peş peşe Melisa ile pozlarını paylaştı. Subaşı daha sonra da ağladığı bir pozunu paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" notunu ekledi.

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları paylaştı

"DESTEK VE DUALAR İÇİN AMİN"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, ardından bir takipçisinin "Çok üzgünüm sen adına. Melisa bu dönemlerini, yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin" mesajını yayınladı. Subaşı'nın "Bütün destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" yorumu ise Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları paylaştı
YORUMLAR (1)
  • Nazım Hikmet: Bu kadını takip eden insanların zeka düzeyi çok yüksek o kadar yüksek ki bu ülke onların omuzlarında şahlanıyor ve şahlanacak da zaten bu kadının zeka seviyesi ayrı bir üst seviyede baya zeki bir hanımefendidir ciddiyim yalnız... aaa aynen çok ciddiyim. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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