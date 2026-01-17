Acun Ilıcalı, Survivor\'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Survivor 2026'da ödül oyununu kaybeden yarışmacılara uygulanan ceza sistemi gündem olurken, Acun Ilıcalı "sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" diyerek izleyicinin merakını artırdı.
Survivor 2026'da bu sezon formatla birlikte ödül oyununu kaybeden takım, yalnızca ödülden mahrum kalmıyor; aynı zamanda "ceza" uygulamasıyla da karşılaşıyor. Programda daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar ekrana yansıdı.
Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını söyledi. Bu çıkış, yarışmacılarda da şaşkınlık yaratırken izleyici tarafında "ceza ne olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.
Ilıcalı'nın "yayınlanamaz" vurgusu sonrası sosyal medyada farklı ihtimaller konuşulsa da, programdan resmi bir ceza detayı paylaşılmadı.
