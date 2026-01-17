Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Magazin

Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı, Survivor\'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
17.01.2026 10:36
Survivor 2026'nın yeni formatında ödül oyununu kaybeden takıma ceza uygulanıyor. Daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verildi. Ancak Acun Ilıcalı'nın son konseyde "Sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" şeklindeki açıklaması, hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırttı.

Survivor 2026'da ödül oyununu kaybeden yarışmacılara uygulanan ceza sistemi gündem olurken, Acun Ilıcalı "sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" diyerek izleyicinin merakını artırdı.

YENİ KURAL: ÖDÜLÜ KAYBEDENE CEZA

Survivor 2026'da bu sezon formatla birlikte ödül oyununu kaybeden takım, yalnızca ödülden mahrum kalmıyor; aynı zamanda "ceza" uygulamasıyla da karşılaşıyor. Programda daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar ekrana yansıdı.

Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

ACUN ILICALI: YAYINLANAMAZ

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını söyledi. Bu çıkış, yarışmacılarda da şaşkınlık yaratırken izleyici tarafında "ceza ne olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

MERAK KONUSU OLDU: SIRADAKİ CEZA NE?

Ilıcalı'nın "yayınlanamaz" vurgusu sonrası sosyal medyada farklı ihtimaller konuşulsa da, programdan resmi bir ceza detayı paylaşılmadı.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor - Son Dakika

10:31
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor - Son Dakika
