Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu

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İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Durak, bugün Şanlıurfa Adliyesine giderek eski eşi hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Adalet Durak şikâyet dilekçesinde, eski eşinin katıldığı bir canlı yayın programında kendisinin dini inanışı gereği kıyafetlerine atıfta bulunarak, "O kara peçeli" diyerek kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

"HAKARET SUÇUNDAN YARGILANSIN"

Adalet Durak avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, eski eşinin kıyafetlerinden dolayı kendisine "Karayılan" dini inancından dolayı da "Büyücü" diyerek kendisini alenen aşağılayarak hakaretlerde bulunduğunu ifade etti. Adalet Durak, eski eşi İbrahim Tatlıses'in hakaret suçunu düzenleyen TCK'nın 125. Maddesi uyarınca hakkında dava açılarak Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını istedi.

TATLISES: BANA BÜYÜ YAPTILAR

İbrahim Tatlıses, Beyaz Magazin programının canlı yayınında, genç sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediklerini fakat büyü yapıldığı için işlerin yolunda gitmediğini belirterek, evine domuz yağı sürüldüğünü iddia etmişti. Tatlıses, " Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum. Ona ev aldım, araba aldım, daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler" diyerek eski eşi Adalet Durak'a göndermede bulunmuştu.