Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu

01.08.2022 15:36

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Durak ile başı fena dertte. Polemiklerle gündemden düşmeyen Ünlü türkücünün büyük oğlu Ahmet Tatlı'nın annesi olan ilk eşi Adalet Durak, Tatlıses'in kendisine "karayılan ve büyücü" sözleriyle hakaret ettiğini belirterek Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Durak, bugün Şanlıurfa Adliyesine giderek eski eşi hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Adalet Durak şikâyet dilekçesinde, eski eşinin katıldığı bir canlı yayın programında kendisinin dini inanışı gereği kıyafetlerine atıfta bulunarak, "O kara peçeli" diyerek kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

"HAKARET SUÇUNDAN YARGILANSIN"

Adalet Durak avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, eski eşinin kıyafetlerinden dolayı kendisine "Karayılan" dini inancından dolayı da "Büyücü" diyerek kendisini alenen aşağılayarak hakaretlerde bulunduğunu ifade etti. Adalet Durak, eski eşi İbrahim Tatlıses'in hakaret suçunu düzenleyen TCK'nın 125. Maddesi uyarınca hakkında dava açılarak Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını istedi.

Adalet Durak, eski eşi İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu

TATLISES: BANA BÜYÜ YAPTILAR

İbrahim Tatlıses, Beyaz Magazin programının canlı yayınında, genç sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediklerini fakat büyü yapıldığı için işlerin yolunda gitmediğini belirterek, evine domuz yağı sürüldüğünü iddia etmişti. Tatlıses, " Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum. Ona ev aldım, araba aldım, daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler" diyerek eski eşi Adalet Durak'a göndermede bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor
Kaynak: Magazinkolik

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adalet Durak, kendisine 'karayılan' diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement