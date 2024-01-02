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Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor - Son Dakika
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Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor. Selin Şekerci'nin ardından dizinin ilk bölümünden beri kadroya yer alan Canan Akgüder ve Emel Göksü ekibe veda ediyor.

02.01.2024 - 08:03,  Güncelleme: 08:08
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde büyük final öncesi iki veda birden yaşanıyor. Selin Şekerci'nin ardından dizinin ilk bölümünden beri kadroya yer alan Canan Akgüder de ekibe veda ediyor.

3 İSİM BİRDEN GİDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Show TV'nin iddialı dizisi Aile, 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un isteğiyle başından beri 30 bölüm olarak tasarladığı dizide avukat Serap rolüne hayat veren Selin Şekerci ayrılmıştı. Dizideki Leyla rolüyle alkış toplayan Canan Ergüder büyük final öncesi ekibe veda edecek. Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu da projeye erken veda edecek. Değerli oyuncunun 28. Bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksu ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksü ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksü ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksü ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksü ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksü ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde yaprak dökümü! Selin Şekerci, Emel Göksü ve Canan Ergüder kadroya veda ediyor
Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
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Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Aile, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor - Son Dakika
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