Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak - Son Dakika
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Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak

12.05.2022 08:39

Yıllar önce yayınlanan Alemin Kralı dizisi ile şöhreti yakalayan oyuncu Yağmur Ün, bir süredir aşk yaşadığı doktor sevgilisi ile evlilik kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak" dedi.

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ve bir döneme damga vurduğu Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakterini oynayan ve sonrasında Haziran Gecesi, Yetim Gönüller, Göçebe, Keloğlu ve Söz gibi projelerde rol alan Yağmur Ün, özel hayatıyla gündem oldu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı. Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, dün sevgilisinden evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin. Bana 'evet' dedinin İngilizcesi neydi şeyh said yes gibi bir şeydi" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Yağmur Ün ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düştü.

Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak
Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak
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Son Dakika Magazin Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak - Son Dakika


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