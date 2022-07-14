Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı - Son Dakika
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Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı

14.07.2022 13:43

Nez ismiyle tanınan şarkıcı Nezihe Kalkan, Aleyna Tilki'yi eleştiren Demet Akalın'a tepki gösterdi. Popçu Akalın ile isminin yan yana dahi gelmesini istemediğini ifade eden Nez, "Demet'in tarzı zaten herkese bir şey söylemek, o yüzden bir şey demeyeceğim. Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı. Bazı isimlere ben cevap vermem. Bazı insanların neyi neden yaptığı ortada" diye konuştu.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Nez, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Yıllar önce sanat dünyasında yaşadıklarından bahseden Nez, sürekli Aleyna Tilki'yi eleştiren Demet Akalın'a da cevap verdi.

"TÜRKÜ ÇALIŞMASI YAPIYORUM"

Şimdilerde 90'lar konserlerini yaptığını söyleyen Nez, gençlere türküleri tanıtmak için bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Anonim türküleri seslendireceğini söyleyen Nez, "Bir türkü çalışmam var, daha önce Doğu-Batı sentezi yapmıştım, bu sefer daha da farklı olacak. Türkülerimizi özünden yok etmeden, günümüzde insanlara dinletmek adına genç kuşaklara tanıtmak için bunu yapmak istiyorum" dedi.

Şarkıcı Nez, Aleyna Tilki'yi eleştiren Demet Akalın'a tepki gösterdi: Onun tarzı herkese bir şey söylemek

"Z KUŞAĞINA LAF EDENLERE SİNİR OLUYORUM"

Çevresinde gençleri umursamayan sanatçıların olduğundan bahseden Nez, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben gençlere hayranım, Z kuşağına laf edenlerden değilim, tam tersine onları anlamamız lazım, onlar da başka konularda bizden çok ötede. Biz kendi aidiyetlerimizi onlara bırakıyoruz, bizden sonra bayrağı onlar taşıyacak. Bu bir zincirleme gibi bu zinciri bozmamak lazım. Benim çevremde belli yaşa gelmiş, egoları tripleri çok fazla sanatçı tanıyorum. Gençleri umursamayan, sanki gençler hiçbir şey yapamıyormuş gibi düşünenler var. Ben de onlara sinir oluyorum.

"DEMET AKALIN'IN TARZI HERKESE BİR ŞEY SÖYLEMEK"

Yeni kuşak sanatçılarından Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini belirten Nez, zamanında sanat dünyasında mobinge uğradığını ve kendisine köstek olunduğunu söyledi. Şarkıcı, Aleyna Tilki'yi eleştirenlerin başında gelen Demet Akalın'ın adını duyduğunda ise verdiği tepkiyle dikkat çekti. Akalın hakkında konuşan Nez, "Demet'in tarzı zaten herkese bir şey söylemek, o yüzden bir şey demeyeceğim. Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı. Bazı isimlere ben cevap vermem. Bazı insanların neyi neden yaptığı ortada" dedi.

Şarkıcı Nez, Aleyna Tilki'yi eleştiren Demet Akalın'a tepki gösterdi: Onun tarzı herkese bir şey söylemek
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı - Son Dakika
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