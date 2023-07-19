Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü
19.07.2023 20:38
Duygusal hikayesi ile son dönemlerde dilden dile dolaşan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şarkının orijinali ve çalıntı olduğu iddia edilen şarkı arasındaki benzerlikler üzerinde tartışmalar sürüyor.
Son dönemlerin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait olan 'Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.07.2023 20:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika