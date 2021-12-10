"Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!

Geçtiğimiz ocak ayında şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini başlarda gizli yaşamayı tercih eden çift, artık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladı.

SILA'NIN YENİ ŞARKISINA YARDIM ETTİ

Sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya giren oyuncu İlker Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

"HAYALLER HEP ÇOKTU, RÜYA HEP TEK BAŞINA"

Sıla ile birlikte çekilen fotoğraflarını 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan İlker Kaleli, şu notu düştü: "Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda. Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle. Hayaller hep çoktu, rüya tek başına."

"ALKIŞLARIN EN BÜYÜĞÜ SANA SEVGİLİM"

"Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla… Alkışların en büyüğü sana sevgilim. Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara… Sonsuz teşekkürler. Gönlünüze sağlık."