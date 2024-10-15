Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı - Son Dakika
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Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı

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Ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo, Avustralya turnesinde sahnede kaza geçirdi. Melbourne'daki konserde sahne kapağından düşen Rodrigo, seyircileri endişelendirdi. Ancak genç şarkıcı durumu hızlıca toparladı. Hayranlar, Rodrigo'nun sağlığı için kaygılanırken, sahne ekibinin ihmali sorgulandı. Rodrigo, kazaya rağmen turnesini sürdürüyor; Sydney'de dört konser verecek. Bahis şirketleri, Rodrigo'nun 2025 Glastonbury Festivali'nde sahne alacağını öngörüyor.

15.10.2024 09:27  Güncelleme: 09:40
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Olivia Rodrigo, Avustralya'daki Guts turnesi sırasında beklenmedik bir kaza yaşadı. 21 yaşındaki ünlü şarkıcı, Melbourne'daki Rod Laver Arena'da 14.000 kişilik bir kalabalığın önünde performans sergilerken sahne kapağından düştü.

Olay, Pazartesi gecesi gerçekleşti. Olivia, sahnede mikrofonuyla koşarken, daha önceki bir gösteri bölümünden sonra yanlışlıkla açık bırakıldığı anlaşılan kapaktan aniden düştü. Bu şok edici an, seyirciler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Hayranlar, Olivia'nın kısa süreliğine gözden kaybolmasıyla büyük bir endişe yaşadı. Ancak şarkıcı, hızlıca sahnenin kenarını yakalayıp kendini yukarı çekmeyi başardı. Olivia, durumu mizahi bir şekilde karşılayarak, "Aman Tanrım! Bu eğlenceliydi, ben iyiyim! Bazen sahnede sadece bir delik olur, tamam mı..." diyerek seyirciyi rahatlattı.

Olay sonrası sosyal medyada birçok hayran, Olivia'nın sağlığı hakkında endişelerini dile getirdi. Bazıları ekibin neden kapağı kapatmadığını sorguladı.

Olivia Rodrigo, bu olaya rağmen turnesine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sydney'de dört kapalı gişe konser verecek. Ayrıca, bahis şirketleri onun 2025 Glastonbury Festivali'nde sahne alacağını tahmin ediyor.

Betfred adlı bahis şirketi, Olivia'nın Glastonbury'de sahne alması üzerine bahis almayı durdurdu. Şirketin Dijital İletişim Müdürü, bu kararın Olivia'nın yeni konser tarihlerinin Glastonbury zamanıyla örtüşmesi nedeniyle alındığını açıkladı.

Olivia Rodrigo, "Good 4 U" ve "Driver's License" gibi hit şarkılarıyla tanınan, Grammy ödüllü genç bir şarkıcıdır. Bu olay, sahne performanslarının beklenmedik riskler taşıyabileceğini bir kez daha gösterdi.

Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Melbourne, Magazin, Ünlüler, 3-sayfa, Müzik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gamak gs:
    bizimkiler olsa daha yerinden kalkamaz ne turnesi 1 0 Yanıtla
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