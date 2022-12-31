Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan 2022'ye veda paylaşımı: Giderayak canımdan can aldın - Son Dakika
Üye Girişi

Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan 2022'ye veda paylaşımı: Giderayak canımdan can aldın

31.12.2022 13:34

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Babasının zamansız ölümü sonrası zor günler geçiren Özge Ulusoy, 2022 yılına veda ettiği bir paylaşımında, "2022 giderayak canımdan can aldın. Güzel hatırlamayacağım için seni, kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

Başarılı model Özge Ulusoy'un babası, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan ve her fırsatta yaptığı açıklamalarla olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Ulusoy, sosyal medya hesabından 2022'ye veda paylaşımı yaptı.

"CANIMDAN CAN ALDIN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu yıl yaşadığı baba acısını hatırlatan Özge Ulusoy, "Hoşça kal ya da kalma niye hoş kalasın 2022! Giderayak canımdan can aldın. Beklenmediktin. Güzel hatırlamayacağım seni, kalbim kırık. Tek bir işe yaradın; büyüdüm" dedi.

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy'dan yürek yakan 2022'ye veda paylaşımı: Canımdan can aldın

"ANNEM BİZE EMANET, SEN DE ORADAN BİZLERİ KORU"

Bir sonrası paylaşımda çocukken babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı: "Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum. Benimlesin biliyorum hissediyorum. Hoşça kal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi…Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…"

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy'dan yürek yakan 2022'ye veda paylaşımı: Canımdan can aldın
Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy'dan yürek yakan 2022'ye veda paylaşımı: Canımdan can aldın
Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy'dan yürek yakan 2022'ye veda paylaşımı: Canımdan can aldın
Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy'dan yürek yakan 2022'ye veda paylaşımı: Canımdan can aldın
YORUMLAR
500
Oyuncu Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı Oyuncu Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

Özge Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan 2022'ye veda paylaşımı: Giderayak canımdan can aldın - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık
12:10 Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan 2022'ye veda paylaşımı: Giderayak canımdan can aldın
11:58 6 kişinin korkunç şekilde yaşamını kaybettiği vinç faciasında kahreden detay: İşçiler güvenlik gerekçesiyle konteynerlerin taşınmasını istemiş
11:53 Meksika'da kan donduran olay! Havalimanında bir karton kutunun içinde 4 insan kafatası bulundu
11:51 Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı
11:54 Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki maddeler gündem oldu
11:26 Rusya lideri Putin'den geri adım: Batılı ülkeler doğalgaz ödemelerini dolar ile yapabilecek
11:16 90'lı yıllara damga vuran unutulmaz sunucusu Saadettin Teksoy, Güldür Güldür'de sahne alıyor
11:08 Kağıthane'de bir grubun silahla çevreye ateş açması sonucu vurulmuştu! İşte Kur'an kursu hocasının son görüntüleri
09:33 Kız Kulesi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından mart ayında müze olarak açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 13:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan 2022'ye veda paylaşımı: Giderayak canımdan can aldın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement