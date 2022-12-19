Arjantin-Fransa maçının 90 dakikası için tahmini tutmayan ünlü şarkıcı Drake, 1 milyon dolar kaybetti - Son Dakika
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Arjantin-Fransa maçının 90 dakikası için tahmini tutmayan ünlü şarkıcı Drake, 1 milyon dolar kaybetti

20.12.2022 08:32

Daha önce de birçok kez bahis oynatıp ciddi meblağlar kaybettiği bilinen Kanadalı dünyaca ünlü rapçi Drake, son olarak 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa arasındaki final maçında 1 milyon dolarlık bahis yaptı. Arjantin'in 90 dakika sonundaki galibiyetine oynayan Drake, 90 dakika 2-2 bitince tüm parasını kaybetti.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü rapçi Drake, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin- Fransa arasındaki final maçı için bahis oynadı. Kanadalı rapçi, büyük final gününden kısa süre önce maçı Arjantin'in kazanmasına 1 milyon dolar bahis oynadığını Instagram takipçileriyle paylaşmıştı.

ARJANTİN ŞAMPİYON OLSAYDI 2,75 MİLYON DOLAR KAZANACAKTI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, her ne kadar Arjantin şampiyon olsa da, Drake'in kazanması için maçın 90 dakikada sonuçlanması gerekiyordu. Maçın berabere bitip penaltılara kalmasıyla ünlü rapçi 1 milyon dolarını kaybetti. Maç 90 dakikada Arjantin'in zaferiyle sonuçlansaydı, ünlü rapçi 2.75 milyon dolar kazanacaktı.

Arjantin-Fransa maçı için bahis yapan Drake, 1 milyon dolar kaybetti

DAHA ÖNCE DE 2 MİLYON DOLAR KAYBETMİŞTİ

Son aylarda başka spor müsabakalarında da büyük paralarla bahis oynayan ünlü rapçinin şansı yaver gitmemişti. Geçen ay eski UFC şampiyonu Israel Adesanya'ya 2 milyon dolarlık bahis yatıran Drake, maçı Alex Pereira'nın kazanmasıyla parasını kaybetmişti. Daha önceki futbol maçlarında da Barcelona'nın Real Madrid'i, Arsenal'in de Leeds'i yeneceğine büyük bahis yatıran rapçi, 649 bin dolarından olmuştu.

Arjantin-Fransa maçı için bahis yapan Drake, 1 milyon dolar kaybetti
Arjantin-Fransa maçı için bahis yapan Drake, 1 milyon dolar kaybetti
Arjantin-Fransa maçı için bahis yapan Drake, 1 milyon dolar kaybetti
Arjantin-Fransa maçı için bahis yapan Drake, 1 milyon dolar kaybetti
Kaynak: Snob Magazin
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Arjantin, Drake, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arjantin-Fransa maçının 90 dakikası için tahmini tutmayan ünlü şarkıcı Drake, 1 milyon dolar kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin-Fransa maçının 90 dakikası için tahmini tutmayan ünlü şarkıcı Drake, 1 milyon dolar kaybetti - Son Dakika
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