Arjantin-Fransa maçının 90 dakikası için tahmini tutmayan ünlü şarkıcı Drake, 1 milyon dolar kaybetti

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Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü rapçi Drake, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin- Fransa arasındaki final maçı için bahis oynadı. Kanadalı rapçi, büyük final gününden kısa süre önce maçı Arjantin'in kazanmasına 1 milyon dolar bahis oynadığını Instagram takipçileriyle paylaşmıştı.

ARJANTİN ŞAMPİYON OLSAYDI 2,75 MİLYON DOLAR KAZANACAKTI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, her ne kadar Arjantin şampiyon olsa da, Drake'in kazanması için maçın 90 dakikada sonuçlanması gerekiyordu. Maçın berabere bitip penaltılara kalmasıyla ünlü rapçi 1 milyon dolarını kaybetti. Maç 90 dakikada Arjantin'in zaferiyle sonuçlansaydı, ünlü rapçi 2.75 milyon dolar kazanacaktı.

DAHA ÖNCE DE 2 MİLYON DOLAR KAYBETMİŞTİ

Son aylarda başka spor müsabakalarında da büyük paralarla bahis oynayan ünlü rapçinin şansı yaver gitmemişti. Geçen ay eski UFC şampiyonu Israel Adesanya'ya 2 milyon dolarlık bahis yatıran Drake, maçı Alex Pereira'nın kazanmasıyla parasını kaybetmişti. Daha önceki futbol maçlarında da Barcelona'nın Real Madrid'i, Arsenal'in de Leeds'i yeneceğine büyük bahis yatıran rapçi, 649 bin dolarından olmuştu.