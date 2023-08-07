'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin - Son Dakika
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'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin

07.08.2023 17:22

Katıldığı programda "Aşık olduğum kişi evli" diyerek bahsettiği kişinin Can Bonomo olduğu ileri sürülen Didem Soydan, paylaşımıyla söylentilere son noktayı koydu. Söz konusu kişinin Türkiye'de yaşamayan biri olduğunu söyleyen ünlü isim, "Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dair ederek rahatsızlık vermeyin" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, katıldığı bir programda eski sevgilisinden bahsederken "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" dedi. Soydan'ın bahsettiği kişinin şimdilerde Öykü Karayel ile evli olan ve bir çocuk babası olan eski sevgilisi Can Bonomo olduğu ileri sürüldü. Sözlerinin gündem olmasının ardından söz konusu kişinin Bonomo olmadığını söyleyen Soydan, yeni açıklamasından duyduğu üzüntüyü belirterek "Kimseye rahatsızlık vermeyin" dedi.

"TÜRKİYE İLE ALAKASI OLMAYAN BİRİNDEN BAHSETTİM"

Instagram hesabından yeni bir açıklama yapan Didem Soydan, "Dün itibari ile yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiği saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında da belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme dair bir hikâyeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dair ederek rahatsızlık vermeyin" dedi.

'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin

"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ ÇOCUK İSTEYİNCE İLİŞKİ SÜRMEDİ"

Soydan, katıldığı yayında "Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" demişti.

'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin
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'Aşık olduğum kişi evli' itirafıyla gündem yaratan Didem Soydan'dan yeni açıklama 'Aşık olduğum kişi evli' itirafıyla gündem yaratan Didem Soydan'dan yeni açıklama

Didem Soydan, Can Bonomo, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin - Son Dakika
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