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ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor - Son Dakika
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ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan ve İnanç Konukçu'nun başrollerini paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, beklenen reytingleri yakalayamayınca 4. bölümde final yapma kararı aldı.

ATV\'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
16.01.2024 - 08:04,  Güncelleme: 08:10
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Başrollerinde Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan ve İnanç Konukçu gibi isimlerin paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın sürpriz yaparak ilk bölümünü yılbaşı gecesi yayınladığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi için final kararı aldı. Dizinin son çıkan reytingleri de beklentiyi karşılamayınca dizinin 4. Bölümde bitirilmesine karar verildi. Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
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Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor - Son Dakika
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